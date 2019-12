¿A qué famosos les ha tocado la lotería? Algunas celebridades han sido premiadas con algún premio de la Lotería de Navidad Jueves, 26 diciembre 2019, 08:39

La Lotería Nacional es un juego de azar en el que cualquier ciudadano puede participar y ganar una fortuna. Muchos rostros conocidos en el panorama nacional han participado en estos sorteos y han tenido la suerte de ser premiados. Algunos de estos famosos son:

1. Reina Letizia

El 2004 fue, sin duda, el año para la reina Letizia. Además de casarse con el rey Felipe VI, ganó 12.000 euros por un décimo que un antiguo compañero suyo de profesión le había regalado por su boda. No obstante, las casualidades van más allá y es que el número del boleto coincidía con la fecha de su enlace: 22504. Letizia decidió donar el premio a una ONG

2. Mercedes Milá

La que fue presentadora de Gran Hermano durante más de 15 años, decidió participar en un sorteo de la empresa en la que trabajaba en 2006, Megamedia. La suerte estuvo de su lado y de la de sus compañeros, que fueron premiados ese año con un décimo de la Lotería de Navidad.

3. Nacho Guerreros

Al actor de 'La que se avecina', participar en el sorteo de la Lotería de Navidad le cambió completamente la vida. En el año 2002, el primer premio, el Gordo, cayó en Calahorra, municipio donde Guerreros residía y trabajaba de camarero. El dinero, en concreto, le tocó a su padre, que era quien había adquirido el décimo y este decidió compartirlo con su hijo. Gracias a este acto, pudo darse a conocer en el mundo de la interpretación y dedicarse a su verdadero sueño, puesto que con el dinero que le prestó su padre compró los derechos de una obra de teatro con la que triunfó.

4. Soraya Arnelas

La cantante y extriunfita reconoce que cada año compra, como tradición familiar un décimo. Ya ha sido premiada con el segundo premio en una ocasión y sigue manteniendo la ilusión, ya que por cada ciudad que pasa en sus conciertos compra un boleto.

5. Juan Antonio Roca

El máximo imputado por la trama de corrupción 'Malaya' , confiesa haber sido premiado en más de una ocasión por cupones de juegos de azar como el de la Once o la Bonoloto y por la Lotería de Navidad. No obstante, esto no es más que una fórmula para blanquear dinero y con la que justificaba sus acciones corruptas.

6. Carlos Fabra

El que fue presidente de la Diputación de Castellón y uno de los líderes del Partido Popular de la provincia ha sido premiado en varias ocasiones. Una de ellas fue en 2008, cuando estaba imputado por delitos de fraude fiscal.

7. Carmen Lomana

El caso de Carmen Lomana es digno de destacar. La empresaria y colaboradora de televisión resultó premiada por un décimo de la Lotería de Navidad, pero nunca lo llegó a cobrar porque se olvidó de mirarlo.