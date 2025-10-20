Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido Stacey Hatfield, de 30 años, falleció tras sufrir una «complicación imprevista y extremadamente rara» tras dar a luz a su primer bebé

La nutricionista e influencer Stacey Hatfield, conocida por su defensa de un estilo de vida libre de toxinas a través de su firma Natural Spoonfuls, ha muerto a los 30 años tras sufrir complicaciones después del parto. Su esposo, Nathan Warnecke, confirmó la trágica noticia mediante un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram de Natural Spoonfuls el 19 de octubre. Hatfield, también conocida como Stacey Warnecke, falleció el 29 de septiembre de 2025. Según Warnecke, Stacey había dado a luz «con éxito» a su primer hijo, Axel, en su casa, cumpliendo así el mayor sueño de su vida.

Warnecke explicó que, poco después del nacimiento, se desarrolló lo que los doctores describieron como una «complicación imprevista y extremadamente rara». La madre fue trasladada al hospital, pero los equipos médicos no pudieron salvarla. Nathan Warnecke destacó que el personal del hospital «fue increíble e hizo todo lo posible por ayudarla,» pero «no se pudo hacer nada a pesar de sus mejores esfuerzos».

En su emotivo tributo, Warnecke compartió que Stacey tuvo la oportunidad de cumplir su sueño de la maternidad, sosteniendo y amamantando a Axel, y expresándole su amor momentos antes de que ocurriera la emergencia médica. Nathan, quien describió a Stacey como «la luz de mi vida» y su «faro en la tormenta», encontró un consuelo en el hecho de que los últimos momentos de su esposa fueron «los más felices» que jamás la había visto. La pareja se había casado en una playa de arena blanca en las Maldivas. Su muerte ocurrió apenas dos meses antes de su aniversario de bodas.

«Stacey está allí con ellos, en cada abrazo, cada sonrisa, cada momento de silencio de amor», han escrito sus amigos en las redes sociales para pedir fondos para mantener al bebé. «Axel está rodeado de amor, y queremos asegurarnos de que Nathan tenga el tiempo, el espacio y el apoyo para llorar, sanar y criar a su hijo con el cuidado que Stacey soñó. Stacey y Nathan vivieron una vida tranquila y llena de amor, nunca habrían pedido ayuda así que la estamos pidiendo en su nombre», explican.

Stacey Hatfield, promotora de la alimentación sin toxinas

En su carrera profesional, Stacey Hatfield fue una nutricionista cualificada y fundó Natural Spoonfuls en 2019. A través de esta marca, se convirtió en una destacada defensora de la «vida baja en toxinas» (low-tox living), promoviendo alimentos integrales y bienestar. Posteriormente, cofundó la agencia de creación de contenido para redes sociales Waffl en 2023.

Para ayudar a Nathan Warnecke a manejar los costos funerarios, las facturas del hogar y los suministros esenciales para el bebé Axel, y permitirle tomarse un tiempo libre remunerado, se ha organizado una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe. Hasta la fecha de la publicación, se habían recaudado más de 24.000 dólares australianos de la meta de 28.000. Warnecke está asumiendo la difícil tarea de la paternidad en solitario, y la comunidad digital se ha volcado en apoyo a la familia.