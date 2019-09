La estilista de Isabel II relata su intimidad con la reina DV Jueves, 26 septiembre 2019, 08:33

Angela Kelly, vestidora de Isabel II de Inglaterra desde hace un cuarto de siglo, publicará a finales de octubre un libro en el que desvelará su intensa relación con la monarca. En Buckingham la llaman «la guardiana» y todo el entorno real considera que Kelly ha sido clave en el mantenimiento de ese equilibrio entre severidad, pulcritud y algún guiño moderno en el aspecto de la soberana, de 93 años.

Isabel II la nombró en 2012 teniente de la Real Orden Victoriana. Su última prueba de confianza fue permitirle una dispensa para que cuente en un libro su relación. El resultado será 'The other side of the coin: The Queen, the Dresser and the Wardroble' ('La otra cara de la moneda: la Reina, el vestuario y el armario'). Aparecerá el 29 de octubre. Allí se leerán muchas de las anécdotas de Kelly e Isabel (dicen que cuando están juntas «las risas suenen por los pasillos de palacio»), y se verán fotos inéditas de ambas. Kelly, de origen humilde, conoció a la reina en 1992 cuando trabajaba de ama de llaves en la embajada en Alemania.