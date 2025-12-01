La escapada de Barbara Goenaga y Borja Sémper: «Celebrando la vida» El político y su pareja han sorprendido en redes con fotografías de su reciente viaje a Cádiz

«Celebrando la vida», ha escrito la actriz y diseñadora donostiarra Barbara Goenaga en una reciente publicación de Instagram junto a su pareja, el político del PP, Borja Sémper. Ambos han sorprendido en redes con unas bonitas fotografías de su reciente viaje a Cádiz.

«Gracias A&A y F por estos días. A Aizpea Goenaga, Idoia Goenaga y al tío Walt por quedaros en casa con todos los peques», ha escrito refiriéndose a los dos hijos que tiene en común con el político irundarra, Telmo y Eliot. Ya que, además, Sémper es padre de Pablo de una relación anterior y Bárbara Goenaga tuvo a Aran con el también actor Óscar Jaenaga.

En las fotografías que ha compartido Goenaga puede verse a ambos junto al mar y en una parada gastronómica en el Restaurante Ventorrillo El Chato, con platos tradicionales de marisco, que se encuentra dentro de una casa del siglo XVIII. Además de varias instantáneas de los atardeceres y lecturas que ambos pudieron disfrutar en Cádiz.

El estado de salud de Borja Sémper

También han sido varias las reacciones de personalidades que han reaccionado y han dejado sus comentarios de apoyo a la pareja, como la cantante Leire Martínez, la actriz Maribel Verdú o la periodista y presentadora Sonsoles Ónega. Ya que lo que más ha llamado la atención ha sido saber el estado de salud del político Borja Sémper, que a mediados del mes de julio comunicó públicamente que le habían detectado un cáncer en fase inicial.

El político de 49 años dio la noticia tras una de las habituales ruedas de prensa, y todo con un gran aplomo y naturalidad. Pese a la dificultad del momento, el portavoz del PP se mostró confiado. «Confío en que, en no demasiado tiempo, podamos celebrar mi recuperación y curación», añadió visiblemente emocionado.

En agosto la pareja compartió otra escapada a Cádiz, mientras que en septiembre, la actriz y diseñadora donostiarra ya compartió públicamente unas bonitas palabras hacia su pareja, con humor y una dosis de optimismo, la guipuzcoana mostró la fortaleza con la que ambos afrontan este duro momento. La actriz recordó también cómo ambos pudieron disfrutar de los pocos días de verano que la enfermedad les permitió compartir, con una escapada a Guadalajara.