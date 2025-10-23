Emma García disfruta de sus rincones favoritos de San Sebastián La presentadora de Ordizia se escapa siempre que puede a su casa de Donostia

Emma García es una enamorada de San Sebastián. La presentadora se escapa hasta la capital de Gipuzkoa siempre que puede y sus compromisos laborales se lo permiten. En esta ocasión se le ha podido ver recorriendo algunos de sus puntos favoritos de la ciudad, como el Paseo Nuevo, el Puerto y la Parte Vieja.

La presentadora de Ordizia se escapa de su ajetreada vida en Madrid y de su trabajo en el programa Fiesta de los fines de semana para recargar pilas en su casa de San Sebastián. Con varios emoticonos de corazones azules, Emma García ha compartido imágenes por la ciudad donde se le puede ver feliz y sonriente de estar de nuevo en casa.

Hace cuatro semanas también compartió diferentes imágenes paseando por la ciudad y disfrutando de un espectacular día de playa. «Disfrutando... en la distancia», escribió entonces. Sus redes sociales son están colmadas de diferentes momentos en San Sebastián, demostrando así que es su hogar y que regresa siempre que puede.

Emma García y San Sebastián

La presentadora posee una vivienda en la capital guipuzcoana, ubicada en pleno paseo de La Concha. Emma García ya confesó en una entrevista que desea vivir en San Sebastián cuando se jubile. «Relajada y viviendo en esta parte de la ciudad que tanto me gusta». Unas declaraciones que hizo desde «la casa de mis sueños», refugio al cual se escapa siempre que puede. «Estoy muy feliz porque es una casa céntrica, muy soleada y tiene unas vistas muy relajantes al mar Cantábrico», destacó en su momento en la revista Hola.

Una vivienda que reformó poco a poco y de la que aseguró estar muy contenta con el resultado final. «La pena es que no venimos tanto como nos gustaría, pero siempre que podemos lo hacemos».