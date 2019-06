«Siento cierta empatía hacia los dictadores» 'Márgenes'. Eduardo Casanova, junto a uno de los personajes que aparecen en su libro. / R.C. Eduardo Casanova (Artista) Ha metido entre sus sábanas rosas a un atajo de perdedores y los ha fotografiado: «Algo de seductor tendré para haber metido a tanta gente en mi cama», dice ARANTZA FURUNDARENA Domingo, 2 junio 2019, 11:51

Amante de la escatología y el kitsch, obsesionado con apurar la verdad (en sentido literal) hasta la hez, Eduardo Casanova (28 años) ha metido entre sus sábanas rosas de satén a un atajo de perdedores... Y los ha fotografiado. El resultado es 'Márgenes', un libro sobre la condición (o descomposición) humana. «Esto -aclara el autor- no va de que Eduardo es una buena persona que mete a vagabundos en su cama para integrarles».

- ¿Entonces?

- Es un proyecto de un año entero que parte de mi afición por investigar lo que habita en los márgenes, y que incluye también una exposición en La Fresh Gallery.

- ¿Qué le ve usted al 'lumpenproletariado'?

- Que es la clase social que no miente. Su estética es coherente con su interior. Y yo siento obsesión por la crudeza de la realidad.

- Le tenía por más exhibicionista que fisgón.

- Siempre he sido curioso, desde niño. Y también bastante exhibicionista. Sobre todo cuando dirijo una película, escribo o hago fotos. Como actor me siento más coartado. Mis personajes suelen ser menos radicales que yo.

- ¿Qué es para usted ser radical?

- No lubricar demasiado las cosas a la hora de exponerlas. Soy muy sincero con lo que quiero mostrar, no lo maquillo. Además, en el fondo, la estética nunca es tan fuerte como para tapar la naturaleza humana. La maldad inherente al ser humano es lo que más me fascina.

- Tiene fama de provocador.

- Ni soy un provocador, ni un frívolo, como dicen, ni tampoco denuncio nada, ni voy de activista ni moralista. Simplemente retrato la realidad tal como yo la veo. Y la realidad muchas veces asusta.

- ¿Cómo compagina su afición por la escatología con su pasión por el satén rosa?

- Tienen mucho que ver. A mí me encanta el kitsch y la estética camp. Un emblema del kitsch es la muñeca flamenca encima de la televisión. El kitsch te enseña a leer lo casposo de otra forma, desde la nostalgia, la ironía y el humor. La escatología tiene que ver con eso, nos enseñan que es asquerosa pero yo intento hacer otra lectura. Si mezclas escatología y purpurina solo puede salir algo maravilloso.

- Hoy los televisores son planos. ¿Dónde tiene la gitana?

- La tengo encima de la nevera, je, je...

- Le están dejando de seguir en las redes por haber fotografiado un blíster con crías de ratón 'pinkie'.

- Me están diciendo de todo, pero eso existe. Se crían ratoncitos para venderlos congelados y encapsulados en un blíster para alimentar mascotas. También los venden vivos, con dos días de vida, para que se los des a tu serpiente. No me lo he inventado yo. Ni me he inventado a la gente que he subido a mi cama.

- Habrá vivido situaciones rocambolescas.

- Han pasado mil cosas, algunas surrealistas y no muy agradables, porque estás tratando con gente que no se encuentra en su mejor momento. Desde situaciones incómodas a robos.

- ¿Le han robado en su propia casa?

- Sí, un poquito. Pero no pasa nada. Lo desagradable también formaba parte del trabajo artístico y así lo he entendido. Pero insisto en que yo no me abandero de ninguna causa social, ni siquiera de la animalista. Mi opinión personal me la guardo.

- Detrás de todo punto de vista hay una ideología.

- Evidentemente. Yo tengo una ideología estética porque retrato cosas que son crueles. Ya se lo he dicho, me fascina la crueldad humana.

- ¿Y eso?

- No sé, pero en esto he desarrollado cierto cinismo. Creemos vivir en un mundo donde la paz gobierna, donde todos somos buenos. Y eso no es real. Es mucho mejor aceptar que siempre va a haber maldad.

- El buenismo le da grima, intuyo.

- Me ponen malo todos esos mensajes que te dicen: 'Sé feliz', 'Hoy es un buen día'. O cuando Zara o H&M te venden camisetas con mensajes populistas: 'Power Woman', 'Feminist'... En realidad detrás de todo eso siempre hay crueldad.

- ¿Qué le ha atraído de Kim Jong-il?

- Me encantan los dictadores.

- Siempre que no tenga que sufrirlos, supongo.

-Claro. Hablo desde un punto de vista artístico. Su personalidad me fascina. Y, en general, la de todos los líderes mundiales. Uno de los baños de mi casa está completamente decorado con fotos de Jackie y John Kennedy. De los dictadores me interesa esa realidad paralela que se construyen, quizás porque lo que les rodea les horroriza. Ahí siento cierta empatía.

- ¿Es usted un Casanova?

- Pues algo de seductor tendré para haber metido a tanta gente en mi cama, ja, ja, ja...