Dolores Aveiro y 'o traseiro' de Georgina Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro, siguiendo desde un palco un partido del 'crack' portugués. / AFP La madre de Cristiano responde con un corazón a una crítica que califica a su 'nuera' de «vaca española»

Gran mujer, luchadora, protectora, amiga de su familia, una auténtica leona... Pero no la quisiera yo para suegra». Lo dice una seguidora de Dolores Aveiro en Instagram. Y es muy probable que no lo diga, pero lo piense, su 'nuera', Georgina Rodríguez. Porque la posesiva madre de Cristiano Ronaldo no se lo pone precisamente fácil a las parejas de su hijo. En las redes sociales de Aveiro se acumulan las críticas a la aragonesa que actualmente ocupa el corazón del futbolista. Como esta de una tal Ana Fonseca que, aunque está escrita en portugués, no necesita traducción: «A Irina (Shayk) era muito mais bonita e inteligente! Esta só sabe mostrar o traseiro gordo nas redes sociais».

Y como si pretendiera darle la razón, Georgina no ha tardado en perpetrar un 'Pataky' en Instagram exhibiendo su poderosa retaguardia con un ceñidísimo y nada discreto 'total look' (más bien 'total cul') de Versace en estampado de leopardo. Así que no es probable que ese comentario haya llegado a ofender a la novia del delantero... Porque además hay otros mucho peores. En uno de ellos, otra portuguesa llamada Henriette le recomendaba a Aveiro: «Doña Dolores, vuelva al lado de Cristiano, no deje que la vaca española (literal) tome el control del imperio de su hijo». Y lo alarmante es que la buena de Aveiro respondió al mensaje con un corazón. Luego lo borró, al ver el revuelo que se organizaba en las redes, pero para entonces ya había sido capturado en diversos pantallazos.

Recelos maternos

«Esperen sentados», dice Aveiro ante una posible boda de su hijo

Dolores Aveiro podría haber pasado a la historia como la auténtica responsable de la llegada al mundo de un futbolista de leyenda si no fuera porque su sinceridad la llevó a confesar que estando embarazada de Cristiano quiso abortar, pero su médico se lo prohibió. El mundo del fútbol, y en especial los fans de CR7, deben un sentido homenaje a ese buen doctor que permitió su existencia... Lo cual no ha impedido que, una vez metida en harina, la cocinera Dolores haya sido una madre abnegada.

«Madre, abuela y mujer orgullosa de los suyos por encima de todo», se define ella misma en su cuenta de Instagram. Como para no estar orgullosa de un hijo que la ha sacado de la pobreza hasta llevarla a las más altas cotas de la opulencia... Gracias a él, a su dinero y a su fama, esta mujer que se crió en un orfanato se dio el lujazo de posar en la alfombra roja del último Festival de Cine de Cannes, igual que Cate Blanchett, Milla Jovovich y Penélope Cruz. También se ha llevado algún disgusto. En 2015 fue interceptada en el aeropuerto de Barajas tratando de sacar del país 55.000 euros en efectivo. Le confiscaron 44.000.

Su relación con Georgina siempre ha estado en entredicho. Se han analizado con lupa gestos de desaire y la advertencia de Aveiro a los periodistas ante una posible boda de su hijo: «Ya pueden esperar sentados». Georgina Rodríguez es madre de Alana Martina. Y Alana es la única hija de Cristiano cuya madre tiene nombre y apellidos (sus otros tres hijos nacieron por gestación subrogada). Solo por ese motivo, Aveiro ya debería apreciarla... O puede que sea justo eso (que la joven pueda reclamar ciertos derechos) la causa de su recelo.