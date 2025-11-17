Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Kim Kardashian EP

La desesperación de Kim Kardashian mientras prepara su examen para convertirse en abogada

La empresaria ha publicado un vídeo en la que se le ve llorando mientras estudia para la prueba que no ha superado

Joaquina Dueñas

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:14

Comenta

Kim Kardashian ha querido hacer partícipe a sus seguidores de todo el tiempo y esfuerzo que ha dedicado a preparar el examen de abogacía de California (BAR) que finalmente suspendió con un vídeo en la que se le puede ver desesperada llorando ante la ingente tarea. «Estoy tan cansada, y es como si cada vez que siento que doy un paso adelante, algo sucede para intentar impedirme seguir», se lamenta. «Una parte de mí quiere parar. Siento que mi cerebro va a explotar», dice.

El pasado 7 de noviembre, Kim conoció que no había superado la prueba, una noticia «decepcionante» para la empresaria, pero que «no es el final», asegura, decidida a seguir intentándolo. Eso sí, ha querido contar todo el trabajo que hay detrás, aunque el resultado no haya sido el deseado: «He estado estudiando durante cuatro meses seguidos, cancelé todo el trabajo, no contesto ninguna llamada de trabajo, realmente no hago nada más que ser mamá y estudiar», relata. Todo, mientras bregaba con dolores de espalda debidos a problemas discales que le obligaron a utilizar una faja de sujeción durante las horas de estudio. En todo caso, lo tiene claro: «Este sueño significa demasiado para mí como para renunciar a él, así que voy a seguir estudiando, seguir aprendiendo y seguir esforzándome hasta conseguirlo», afirma.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El último día en la fábrica de galletas LU abierta desde 1931: «La última galleta ha salido a las nueve y media»
  2. 2 La acción que ha sorprendido a miles de personas en el Real Sociedad - Athletic y que nunca sucede en Anoeta
  3. 3

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  4. 4 El éxodo masivo a Francia para huir de la guerra
  5. 5 El tren nocturno de lujo que pasa por los mercadillos navideños más mágicos de Europa, ideal para este invierno
  6. 6

    «El aeropuerto tendrá en 2026 más vuelos a Londres y estrenará rutas a Florencia y Glasgow»
  7. 7 Una penúltima semana de noviembre con mínimas por debajo de 0º y nieve en cotas de 200-400 metros
  8. 8

    Un equipo del Hospital Donostia reduce a la mitad la mortalidad en los pacientes con cáncer de pulmón
  9. 9

    Osakidetza bajará a los 45 años el cribado del cáncer de mama en 2027
  10. 10 El éxodo de los niños vascos de la guerra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La desesperación de Kim Kardashian mientras prepara su examen para convertirse en abogada

La desesperación de Kim Kardashian mientras prepara su examen para convertirse en abogada