De Hollywood a San Sebastián, David Henrie se deja cautivar por el paseo de La Concha

I.G. San Sebastián Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:37 | Actualizado 21:04h.

David Henrie se ha dejado ver por San Sebastián. El conocido actor de Hollywood, que saltó a la fama por su papel como Justin Russo en la exitosa serie de Disney Channel 'Los hechiceros de Waverly Place', parece haberse tomado un pequeño descanso en su apretada agenda profesional. Es por ello que el también guionista, productor y director estadounidense ha optado por realizar una breve escapada a España, donde no ha dudado en visitar ciudades como Barcelona y, cómo no, San Sebastián. En esta última, el protagonista de películas como 'Little Boy' o 'Paul Blart: Mall Cop 2' ha tenido tiempo de conocer de primera mano los atractivos de la ciudad, donde ha disfrutado de las vistas únicas de la bahía desde el paseo de La Concha.

La prueba de la presencia de David Henrie la ha dado a conocer la influencer @enarens en su cuenta de TikTok, donde no ha dudado en mostrar un selfie junto al actor estadounidense. En la publicación, se ve a un David Henrie relajado, disfrutando de una vuelta por el paseo próximo a Ondarreta. El actor presume de una vestimenta cómoda, con polo color beige, pantalones blancos y zapatos negros. Completa su sencillo atuendo una chaqueta en pequeños cuadros en color marrón, que le sirve para protegerse de las temperaturas frescas que hay estos días en San Sebastián. El actor, que parece estar bien acompañado, no ha dudado en prestarse a inmortalizar su presencia en la capital guipuzcoana con algunos fans, caso de la propia influencer.

Además de San Sebastián, estos días David Henrie también ha disfrutado de Barcelona, una ciudad que ha marcado al actor especialmente. «Barcelona, has dejado una huella en mi corazón. España -y especialmente Cataluña- me mostraron una cultura viva: audaz, cálida, arraigada en la fe y sostenida por una nueva generación decidida a recuperar la belleza que construyó esta tierra. Hay un fuego en la juventud de aquí - un espíritu emprendedor lleno de esperanza, orgullo y propósito», añade en un mensaje publicado hace dos días en su propia cuenta de Instagram.

Eso sí, por lo añadido por el propio actor, Barcelona parecía ser su primera parada obligada en España, ya que avanzaba visitas inminentes. «Hacia el próximo capítulo. El viaje continúa», dejaba entrever. Por lo visto en esta nueva publicación, San Sebastián ha sido la siguiente localidad elegida por el actor.