El cuñado de Joaquín: «En mi despedida de soltero, se lió con una presentadora»

Nuevas revelaciones sobre las supuestas infidelidades del exfutbolista Joaquín Sánchez, después de que en las últimas semanas salieran a la luz sus conversaciones subidas de tono con Claudia Bavel. El último en hablar ha sido José Manuel Saborido, hermano de Susana Saborido, mujer de Joaquín, quien ha hablado en el programa '¡De viernes!' de Telecinco. «No es un matrimonio normal y corriente. No es la primera vez y ella es consciente, ella lo sabe todo», dice José María Saborido sobre el matrimonio de su hermana.

El cuñado de Joaquín define el matrimonio de su hermana y del exfutbolista como «una farsa que ha vendido veinte años de mentiras». «He sido testigo de muchas infidelidades, es cosa de mi hermana que lo consiente o no lo consienta. Ella le pilló varias infidelidades en el ordenador. Infidelidades ha habido cuarenta mil y mi hermana es consciente de todo, ella mira para otro lado», desveló Saborido.

El hermano de Susana va más allá al señalar que «en mi despedida de soltero, nos fuimos a una discoteca y a las siete de la mañana cierra. Me llamó por teléfono a las once para decirme 'que me he enredado con fulanita de tal' y le dije 'estás loco, esa chavala es conocida'. Me dijo 'si te llama tu hermana, dile que has estado conmigo'». «Era una chica que trabajaba de presentadora, por así decirlo, en una sección de informativos de Canal Sur», ha asegurado el cuñado.

Por último, José María Saborido va más allá y confiesa que su hermana y su cuñado siguen juntos «porque ella prioriza estar bien económicamente» y desvela que cómo es realmente la relación familiar del entorno del futbolista: «Ha habido muchos problemas. En Navidad, él da un dinero a sus hermanos y si se entera mi hermana hay problemas importantes».

