La «cornada» de Marisa Jara

Marisa Jara agradeció ayer, a través de las redes sociales, los numerosos apoyos recibidos tras hacerse pública la operación de urgencia a que fue sometida hace una semana. A la modelo sevillana le extirparon un tumor cercano al colon del que todavía se desconoce si es benigno o no. «¿Cómo no me voy a curar con la fuerza que me dais? La cornada de la tripilla es lo de menos», ha escrito junto a una imagen de la cicatriz que le atraviesa el vientre como consecuencia de la intervención quirúrgica. A Marisa Jara, que sigue recuperándose bajo ingreso hospitalario, le detectaron el tumor durante unas pruebas ginecológicas.