Pepe Navarro responde a las confesiones de Ivonne Reyes: «Son las consecuencias de toda una vida de mentiras»

La controversia mediática entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes vive un nuevo capítulo tras las recientes confesiones de la modelo venezolana en la revista 'Lecturas' y en el programa '¡De viernes!'. Reyes, de 57 años, reveló estar arruinada y en tratamiento psiquiátrico debido a malas gestiones económicas, llegando a perder más de diez millones de euros y sus propiedades. Estas declaraciones no han pasado desapercibidas para su expareja, Pepe Navarro (73), quien ha respondido con contundencia, desmintiendo sus afirmaciones y reiterando su disposición a someterse a una prueba de paternidad.

Pepe Navarro no ha dudado en calificar a Ivonne Reyes como una «mentira». Sobre la depresión que dice sufrir la modelo, Navarro ha expresado su indiferencia: «Eso ya me da igual. Si es que me da exactamente igual. Es todo mentira, ella misma es una mentira. Y, bueno, pues, son las consecuencias de vivir en la mentira permanentemente durante toda tu vida». En su opinión, los problemas de Ivonne Reyes son consecuencia de «seguir mintiendo» y utilizando la televisión para ello.

Navarro ha insistido en que no cree que la actriz y presentadora esté realmente yendo al psiquiatra, sugiriendo que lo hace «para vender». Además, ha recordado el «sufrimiento» que él y su familia llevan aguantando durante más de quince años debido a esta situación. «El daño está hecho. El daño que me ha hecho esta mujer a lo largo de los últimos 15 años es muy considerable. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel social», ha declarado.

Un punto central de la controversia sigue siendo la paternidad de Alejandro Reyes, de 24 años. Pepe Navarro ha reiterado su deseo de hacerse la prueba de paternidad: «Lo ofrecí hace 10 años. Y yo estoy dispuesto a hacerla cuando haga falta. Para que se quede zanjado y que legalmente sea también así». Ha añadido que está dispuesto a ir «donde ella diga» para realizar la prueba, siempre con la autorización judicial, que puede ser solicitada por la propia Ivonne o por su hijo. Navarro ha lamentado que, a pesar de la sentencia que lo declara padre jurídico, esta se basa en una decisión judicial sin pruebas biológicas, insistiendo en que «ella sabe que esa sentencia era cuestión jurídica, que no tiene nada que ver con la realidad».

Pepe Navarro y el hijo de Ivonne Reyes

El presentador también ha desmentido categóricamente que Alejandro Reyes rechazase su pensión, explicando que el joven renegó de ella cuando se presentó la demanda, manifestando que ya se buscaba la vida y que no quería presentarse al juicio. Navarro considera que ahora se vende esta situación de forma «estúpida», basándose en «mentiras».

Finalmente, Pepe Navarro ha recordado las elevadas sumas de dinero que Ivonne Reyes habría recibido por hablar de él en el pasado: «La primera entrevista que hizo para hablar de mí le pagaron 98.000 euros. No está mal. Y la segunda, 83.000. No me lo invento. Está en un documento que se presentó al juez en su día. Es el contrato que le hizo Telecinco».

A pesar del dolor y el daño que afirma haber sufrido durante estos años, Pepe Navarro mantiene la esperanza de que «algún día se sabrá toda la verdad». Para él, esta situación ya es una cuestión de «crucero», tras 15 años de «machaque y de persecución».