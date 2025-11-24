Condenan a 2 años de cárcel al exrepresentante de Belén Esteban, Toño Sanchís, por apropiarse de casi 400.000 euros de su cliente El agente se apropió ilegalmente de 388.868,14 euros de la presentadora, según dicta la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a dos años de cárcel a Toño Sanchís por apropiarse de 388.868,14 euros de Belén Esteban cuando era su representante, valiéndose de la relación de confianza personal y profesional que mantenía con ella para desviar a su favor parte de los ingresos generados por la actividad artística de la tertuliana.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se le pena como autor de un delito continuado de apropiación indebida a la pena de dos años de prision y seis meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y a indemnizar a Belén Esteban a la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.

La Sala considera probado que Sanchís era la persona que llevaba la gestión y administración de la Agencia de Servicios Lorant S.L, siendo la persona que «captó a Belén Esteban como cliente, quien entabló una relación de confianza, negoció el contrato de representación y quien decidía el porcentaje del dinero entregado por las productoras que debía facturar a favor de las mercantiles de Belén Esteban, así como el destino de la diferencia que no se abonaba, quien decidió aumentar el porcentaje y disponer de la diferencia».

El tribunal da credibilidad al relato de Belén en lo relativo a que «la relación personal que mantenía con el mismo era de plena confianza, estrecha amistad y que se desentendía de sus asuntos poniéndolos completamente en manos del acusado».

Los magistrados señalan que «la confianza que tenía depositada Belén Esteban en el acusado era plena, de tal forma que no supervisaba la corrección de los cálculos del porcentaje pactado, limitándose a percibir las cantidades que le eran abonadas, hasta que en el año 2015 detecta irregularidades».

«A lo largo del desempeño de dicha actividad, con el ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito, el acusado empezó a efectuar cálculos de porcentajes superiores al pactado del 20%, e indicar a la gestora, Asesores Legales Madrid, S.L., las cantidades para la facturación a favor de BEM Imagin, S.L inferiores al 80% restante, haciendo suya la diferencia», recoge la resolución.

Hechos juzgados

El escrito de acusación, el fiscal señalaba que el 13 de mayo de 2009 se firmó un contrato entre C. L. R. R., que actuaba en calidad de administradora única y en nombre y representación de la entidad Agencia de Servicios Lorant, S.L. de la que era socia al 50 por ciento, con Belén Esteban, que actuaba en nombre propio y en representación de la entidad Producciones Bem S.L.

En virtud de ese acuerdo, que se fue renovando anualmente hasta que expiró en 2015, Belén designó a dicha agencia como su representante exclusivo para España y el mundo y a quien, a su vez, entregaba después el pago a su representada contra la presentación de facturas a emitir por la sociedad Bem Imaging, S.L., previa deducción en concepto de retribución de un 20 por ciento sobre la cantidad en bruto que había recibido.

El acusado, que era socio al 50% de la agencia, fue quien confeccionó las facturas emitidas por la sociedad Bem Imaging, S.L. para presentarlas al cobro ante la Agencia de Servicios Lorant, S.L. y que ésta ingresara las cantidades derivadas de la ejecución del contrato.

Sin embargo, durante el periodo de vigencia del contrato, el acusado hizo suyo un importe total de 362.248,14 euros más el IVA correspondiente aplicando una comisión superior a la del 20 por ciento que estaba estipulada en el contrato sobre la cantidad en bruto que la Agencia de Servicios Lorant, S.L. había recibido en pago de la actividad artística de B. E., emitiendo de este modo las facturas de la sociedad Bem Imaging, S.L. «por una cuantía inferior a la que correspondería para que la agencia ingresara los honorarios liquidados por la prestación de los servicios artísticos».

Finalizado el contrato, y ante la negativa del acusado a rendir cuentas de su labor, se interpuso demanda por parte de Belén Esteban, Ben Imaging S.L. y Producciones Bem S.L. contra la Agencia de Servicios Lorant, S.L. reclamando la entrega de tales cantidades.

La demanda fue estimada en su integridad condenando, entre otros pronunciamientos, a entregar a la parte actora la suma de las cantidades mencionadas, un total de 388.868,14 euros, «cantidad que, a pesar de ser requerido, el acusado no entregó».

Así, la parte demandante sólo consiguió recuperar en el proceso de ejecución de la sentencia 49.318,33 euros en efectivo y otros 375.000 euros por la adjudicación de la vivienda en Villanueva del Pardillo «si bien estaba gravada con una hipoteca pendiente de pago de más de 200.000 euros».

Por tanto, según la Fiscalía, el acusado tendrá que indemnizar a la sociedad Bem Imaging, S.L. a través de su representante legal en la cantidad de 339.549,81 euros, cantidad resultante de restar al total de 388.868,14 euros la cantidad de 49.318,33 euros obtenidos en efectivo en el proceso de ejecución civil.