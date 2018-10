Chris Hemsworth, Elsa Pataky y los otros famosos que han promocionado el Festival de Cine de San Sebastián en redes Las estrellas del 66 Festival de Cine de San Sebastián piropean al certamen y a la ciudad en Instagram AINHOA IGLESIAS Lunes, 1 octubre 2018, 12:51

«Increíble», «fantástico». Son los adjetivos que Chris Hemsworth ha utilizado en sus redes sociales para describir su paso por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

El actor fue la estrella más aclamada en la última alfombra roja del Zinemaldia como parte del reparto de 'Bad times at the El royale', de Drew Goddard, película encargada de echar el cierre a la 66 edición del certamen. Así, el protagonista de 'Thor' no quiso desaprovechar el domingo la oportunidad de agradecer el cariño recibido tanto dentro como fuera de las salas.

«Increíble experiencia en el Festival de Cine de San Sebastián. Nuestra película, @elroyalemovie, recibió una gran respuesta, no podría estar más agradecido», ha escrito Hemsworth, junto a un video en el que se le puede ver en una de las terrazas del María Cristina.

Son muchos los famosos que tras pasar por el 'festi' utilizan sus redes sociales para mostrar bien en imágenes, bien redactando sus impresiones, cómo ha sido su estancia en Donostia. Una ventana perfecta para promocionar en todo el mundo la ciudad y su evento más internacional. Algunos, como Hemsworth, lo hacen a lo grande: con video y texto que dejan claro el flechazo. Otros, como Lily Rose Depp, mantienen un perfil más bajo y se limitan a colgar una foto con la etiqueta @sansebastianfes en sus 'stories' de Instagram.

Sea como sea, el rastro que ha quedado en redes sociales de la 66 edición del Zinemaldia es largo.

Elsa Pataky

No se la esperaba en el Festival de Cine de San Sebastián porque estaba en Madrid en la boda de su amiga diseñadora Ana Suárez de Lezo, pero muy a última hora Elsa Pataky se sumó a la clausura del Zinemaldia, en la que su marido, Chris Hemsworth, fue protagonista. Solo se la vio en público al final de la gala, cuando bajó las escaleras del Kursaal de la mano de su esposo. No obstante la actriz, que ya utilizó sus redes sociales para mostrar las maravillas de Gipuzkoa en verano, ha querido hacerse eco de su paso por el festival.

Gigantes

Hasta cinco instantáneas ha compartido Juana Acosta sobre su visita al 'marco incomparable' para presentar 'Gigantes', la nueva serie de Movistar+ sobre familia, droga y luchas de poder. La actriz, que ha sido una de las más elegantes del Zinemaldia gracias al mono que lució en el 'photocall' del viernes, le ha dedicado una auténtica declaración de amor a Donostia. «Cuanto te quiero San Sebastián» o «gracias al festival por un año más hacerme sentir como en casa», han sido algunos de los mensajes que se han podido leer en sus redes.

Hablando de 'Gigantes'. También las actrices Xenia Tostado y Elisabet Gelabert han mencionado su estancia donostiarra en Instagram.

José Coronado no ha escrito nada sobre la presentación de 'Gigantes' en San Sebastián, pero sí sobre otra serie que presentó en el Zinemaldia: 'Vivir sin permiso', la nueva apuesta de Mediaset en la que Coronado y Álex González repiten al frente de un elenco que además incluye a Ricardo Gómez y Claudia Traisac, entre otros. Todos ellos se han fotografiado en la capital guipuzcoana y lo han compartido a través de sus redes.

Aunque en el muro de Álex González apenas pueden verse tres o cuatro fotos de su paso por el Zinemaldia, el actor utilizó las 'stories' de su Instagram para mostrar esa cara poco visibe del Zinemaldia, como por ejemplo cómo le ayudaban a colocarse la pajarita.

La actriz Hiba Abouk, que acudió a la clausura del Zinemaldia, es otra de las divas que han promocionado Donostia y el Festival de Cine de San Sebastián en la red.

¿Más?, Sí. Blanca Suárez mostró el aeropuerto y se fotografió espectacular en las escalinatas del hotel María Cristina. Arturo Valls compartió varias instantáneas y... ¡hasta un vídeo de un bañito en la playa! Paulina Rubio se mostró encantada con el caluroso recibiento en el Festival de Cine de San Sebastián. Maribel Verdú se fotografió junto a la barandilla de La Concha. Anne Igartuburu compartió felicidad festivalera y Bárbara Goenaga, juerga post-gala. Cayetana Guillén Cuervo hasta aprovechó para grabar uno de los programas de 'Versión Española'. Miguel Álgel Muñoz se ha lanzado a la piscina y ha compartido una galería de imágenes que resumen su experiencia en el Zinemaldia 2018.