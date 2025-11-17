Cayetano Rivera comparece por presuntamente negarse a hacerse la prueba de alcoholemia tras su accidente de tráfico El torero ha llegado al Juzgado de Instrucción nº4 de Alcalá de Guadaíra visiblemente molesto por la expectación mediática

Joaquina Dueñas Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:13 Comenta Compartir

La expectación era máxima a las puertas del Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra, donde esta mañana se ha celebrado la vista oral del torero Cayetano Rivera, investigado por su presunta negativa a someterse a una prueba de alcoholemia tras sufrir un accidente de tráfico en una rotonda del municipio donde reside. Visiblemente indignado, ha querido dejar claro que es un asunto que le atañe solo a él. «No hay personas implicadas más que yo, coches implicados más que el mío y ningún daño material más que dos palmeras», ha asegurado.

«No tengo que dar explicaciones de nada. El juicio que tenga, lo tendré. Lo que tenga que decir al juez, se lo diré, y se acabó», ha zanjado al tiempo que ha criticado la cobertura informativa del caso. «Me gustaría saber este juicio paralelo que me estáis haciendo los medios de comunicación… ¿Vosotros quiénes sois, y yo por qué os tengo que dar explicaciones?», ha espetado.

El torero ha insistido en que el siniestro acaecido el pasado domingo 9 de noviembre no fue más que un incidente menor. «Ha sido un percance mínimo que le podría haber pasado a cualquier persona. Mi culpa, haberme despistado, lo siento», ha reconocido ante los micrófonos.

La primera versión que trascendió a los medios de comunicación la semana pasada apuntaba al teléfono móvil como origen de esa distracción. Sin embargo, pronto se redirigió el mensaje hacia el mando de acceso a la urbanización en la que reside el torero delante de la que se produjo el siniestro. «Me despisté porque fui a coger el mando. Ya está. No quiero entrar en nada más que no pueda demostrar», ha subrayado. «Al fin y al cabo ha sido una rotonda, y ya está», ha reiterado visiblemente irritado.

Rivera ha negado tajantemente que existiera intención de fuga tras la colisión: «¿A mí se me denuncia por abandono? ¿Se me denuncia por fuga?», ha cuestionado. Cuando la Policía llegó al lugar de la colisión, él ya no se encontraba allí, motivo por el que los agentes de la Policía Local se desplazaron hasta su domicilio para solicitarle la prueba de alcoholemia a la que supuestamente se habría negado, lo que se dirime en el proceso iniciado este lunes. El torero, sin embargo, no ha querido entrar en detalles a este respecto. «No lo voy a contar ni lo voy a aclarar, no voy a entrar en nada», ha dicho.

Durante su intervención ante los medios, el torero ha asegurado sentirse objeto de una presión injustificada. «Lo que no puede ser es que tenga coches en la puerta de mi casa y aguantar barbaridades que se han dicho sobre mí», ha protestado. «Físicamente estoy bien; anímicamente, intentando llevar este acoso al que me estáis sometiendo lo mejor posible», ha añadido. «¿Esto es entretenimiento para vosotros? Porque es mi vida», ha expresado.

Los periodistas le han preguntado si atraviesa un mal momento personal tras este episodio y el altercado que protagonizó en junio en un local de comida rápida de Madrid. Rivera ha cortado en seco: «No estoy de acuerdo. No es ninguna racha. ¿Por qué?». Y ha reprochado que ambos casos se relacionen: «Vosotros sois los que estáis uniendo las cosas. Supongo que será para cubrir contenido, pero es mi vida de la que estamos hablando».

De demostrarse que el hijo de Carmina Ordoñez se negó a realizar la prueba de alcoholemia requerida por agentes de la Policía Local se enfrentaría a un delito tipificado en el artículo 383 del Código Penal, que contempla penas de prisión de seis meses a un año, además de la retirada del carné de conducir entre uno y cuatro años. Además, el torero podría afrontar una multa de 80 euros por abandonar el lugar del siniestro sin esperar a la Policía.

En paralelo, se tramitan diligencias por los daños ocasionados en elementos públicos de la rotonda, que incluyen el derribo de dos palmeras. En este sentido, antes de entrar finalmente al juzgado, Cayetano ha vuelto a reiterar su deseo de cerrar esta etapa:

«Quiero terminar con esto. Tomad conciencia de lo que estáis originando. Solo ha sido una rotonda, que no hay nada más».