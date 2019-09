Cayetano Martínez de Irujo, operado de urgencia Cayetano Martínez de Irujo. / EFE Sus problemas intestinales le llevan otra vez al quirófáno y aplazan la presentación de su libro PEDRO MUÑOZ Viernes, 20 septiembre 2019, 08:08

Cayetano Martínez de Irujo, de 56 años, se encuentra ingresado en el hospital de La Luz, en Madrid, tras haber sido operado de urgencia este pasado miércoles de una obstrucción intestinal, dolencia que ya le había obligado a pasar por el quirófano hace cinco años. El hijo pequeño de Cayetana de Alba se recupera de la intervención quirúrgica, que le ha obligado a suspender la promoción de su libro 'De Cayetana a Cayetano' en la que el duque de Arjona habla abiertamente de su vida privada (incluyendo sus traumas y adicciones) y ajusta cuentas con su familia, sobre todo con el mayor de sus hermanos, Carlos Fitz-James Stuart, el actual duque de Alba, quien precisamente ayer abría su residencia, el Palacio de Liria, a las visitas diarias, lo que había sido muy criticado por el propio Cayetano.

La presentación de las memorias iba a tener lugar este próximo lunes día 23 en el Hotel Intercontinental de Madrid, una cita que ha generado mucha expectación por las revelaciones que hace en el libro y por la apertura de Liria, lo que ha situado de nuevo a los Alba en el foco mediático. En una extensa entrevista publicada recientemente en el 'XL Semanal', el jinete dejó frases impactantes: «La cocaína me perturbó por completo. Yo vivía con una obsesión: seducir a mujeres. Ninguna se resistía». O «Hasta los veintitantos años, si se hubiera muerto mi madre, no me habría importado. Luego, la perdoné. Soy como ella».

La presentación del libro se ha pospuesto hasta que Cayetano se recupere de la operación. El conocido aristócrata, padre de dos hijos, ya tuvo que ser intervenido de urgencia de una oclusión intestinal hace cinco años en el hospital Infanta Isabel de Sevilla. En aquel entonces, 25 de noviembre de 2014, ingresó aquejado de fuertes dolores que, según dijo, venía padeciendo desde el fallecimiento de su madre, ocurrido apenas cinco días antes.