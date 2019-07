Carlos Lozano sufre un accidente de moto Según el periodista Pepe del Real, el televisivo tuvo que ser trasladado al Hospital de Villalba EL DIARIO VASCO Martes, 9 julio 2019, 18:49

Carlos Lozano habría sufrido un aparatoso accidente de tráfico este lunes, según ha informado el periodista Pepe del Real en 'El Programa del Verano', por el que tuvo que ser trasladado al Hospital de Villalba. Esta información, de la que también se ha hecho eco «Telecinco», sostiene que allí fue sometido a varias pruebas médicas y el diagnóstico final fue un esguince de tobillo severo.

Parece ser que todo ha quedado en un susto y que el televisivo únicamente tendrá que mantener reposo durante unos días. Por el momento, el ex de Mónica Hoyos no se ha pronunciado al respecto y no ha confirmado ni desmentido la noticia.

El accidente llegaría en un momento clave en la vida de Lozano. Tras su vuelta de 'Supervivientes', el presentador y su exnovia, Miriam Saavedra, han protagonizado una inesperada reconciliación, a pesar de que ambos sostienen que están haciéndolo muy poco a poco, después de las numerosas idas y venidas de una tormentosa relación.