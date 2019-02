Bustamante recuerda su juventud «hortera» Baile improvisado de Bustamante y Pablo Motos en 'El Hormiguero'. El cantante visitó 'El Hormiguero', donde reconoció haber sufrido bullying en su etapa escolar SERGIO SAINZ Jueves, 14 febrero 2019, 18:34

Su sonrisa de oreja a oreja es el mejor 'single' de David Bustamante. Aunque está muy orgulloso de sus 'Héroes en tiempo de guerra', el nuevo disco que el cántabro presentó anoche en 'El Hormiguero'. Su visita al plató de Antena 3 sirvió para que recordara su infancia y adolescencia, hablando incluso de episodios de «bullying». «Era un niño muy bueno que cantaba. Llevaba el pelo a casco y sí, las patadas que me daban en el colegio jugando al fúbtol eran tremendas», comentó. Aunque reconoció que entonces no medía sus fuerzas, «tenía miedo a hacer daño a alguien». El cantante habló de esta cuestión resaltando el mensaje de su último éxito. «Quería reconocer a los héroes sin capa que hacen pequeñas acciones y logran que el mundo sea mejor».

Dada su complicidad con Pablo Motos, no en vano era su decimoquinta visita al programa y recibía la tarjeta plantino premium, el de San Vicente de la Barquera también viajó a los recuerdos de su adolescencia. «Era un hortera, menudas pintas que llevaba», confesaba el 'triunfito'. «Estaba cuadradito y mi look favorito eran unos pantalones que no se planchaban, botas de montaña, levita de cuero negro y camiseta bien apretada marcando pectorales», reconocía. Sin olvidar su «pelo media melena con mecha rubia», una mezcla que le recuerdan muchas fotos de la época donde se ve y, según contó, «parecía que me habían dado permiso de la cárcel».

Bustamante, pletórico por su próxima aparición en varias de las versiones de 'La Voz', tuvo tiempo para recordar los tiempos de acoso mediático. «Han sido dos años de persecución desmedida. Ahora he logrado el equilibrio personal y profesional», comentaba sincero a Motos. «Me gusta mi tranquilidad, que no me anden molestando… Soy una persona que está siempre sonriendo, si salgo enfadado en unas imágenes será por algo, no me ha cambiado el carácter». De hecho, no evitó el tema Paula Echevarría, con la que dijo «no ha pasado nada, nuestra relación es increíblemente buena. Somos familia y lo vamos a ser siempre». Es más, no dudo en reconocer que «estamos totalmente felices los dos». El cántanro resumió así el final infaliz de su historia, «se acabó el amor después de 14 años. Ahora buenos amigos y papás de una niña, que es lo importante».

Diversión entre amigos

Su presencia en el plató de Antena 3 sirvió también para que jugara con las hormigas Trancas y Barrancas, quienes mutearon algunos de sus vídeos, logrando sin mucho éxito recordar qué canción interpretaba. También pasó por allí Nuria Roca, en pleno rifirafe con Pablo Motos por sus seguidores en Instagram, red social en la que el cántabro ganaba a ambos por goleada con sus más de 1.300.000 seguidores. Eso sí, Bustamante no dejó pasar la oportunidad para quejarse del tratamiento de algunos medios digitales «que siempre te sacan en la peor foto que tengan». Y no sin nervios cantó en directo su single 'Héroes'. «Estrenarlo en televisión siempre cuesta, me pongo hasta nervioso», reconoció«. Y siguió 'jugando' como el muchacho de San Vicente de la Barquera que conquistó a España en 2001. Tanto que este 2019 cumplirá la mayoría de edad en los escenarios y alcanzará su concierto número 1.000.

Sin descuidar nunca su Cantabria natal. Más pronto que tarde, este mismo jueves, estará firmando discos en El Corte Inglés. Una cita que promete batir récords de asistencia. Para escuchar sus canciones en vivo habrá que esperar, de momento, hasta el domingo 2 de junio, cuando visitará el Palacio de Festivales. Sus fans no pueden desear más que llegue ese día y aplaudir a su ídolo.