Buenas noticias para Jorge Javier

«Estoy muy feliz porque me he ido a hacer las pruebas que tenía que hacerme y el médico me ha dicho que puedo presentar 'Supervivientes'». Así de contento se ha mostrado Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame' esta semana. El popular presentador, que sufrió un ictus hace un mes y se ha mantenido alejado de la televisión y el teatro desde entonces, volverá al trabajo en breve, después de que los médicos le hayan dado el alta.