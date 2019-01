Britney Spears abandona la música para cuidar de su padre

A punto de iniciar su nueva gira 'Domination', Britney Spears se ha visto obligada a suspender todos los conciertos para cuidar de su padre enfermo. Ha sido la propia cantante la que ha anunciado en redes sociales este retiro forzoso, que por el momento es indefinido. «No sé por dónde empezar, porque me resulta difícil de explicar. No actuaré en mi nuevo show 'Domination'. Tenía ganas de hacer este espectáculo y veros a todos este año, así que esto me parte el corazón. Sin embargo, siempre es importante anteponer a la familia y esta es la decisión que tengo que tomar», relata a sus seguidores.

Hace dos meses, el padre de la 'princesa del pop' fue hospitalizado y, según ha confesado ella misma «casi se muere». «Estamos muy agradecidos de que haya sobrevivido, pero aún tiene un largo camino por delante. Tuve que tomar esta difícil decisión de dedicar toda mi energía a mi familia esta vez. Espero que lo podáis entender», señala. Aunque no ha especificado cuál es la enfermedad que aqueja a su progenitor, las redes sociales se han llenado de mensajes de ánimo y de apoyo en estos momento tan complicados para la cantante.

Estaba previsto que su nueva gira arrancara en febrero, pero se ha encontrado con otras prioridades, por lo que los fans tendrán que echarle paciencia y esperar. Además de dedicarse a su padre a partir de ahora, Britney Spears también tendrá más tiempo para disfrutar de sus dos hijos, Sean y Jayden, de 11 y 13 años, fruto de su relación con Kevin Federline, y de su actual pareja, el bailarín iraní Sam Ashgari, con quien comparte su vida desde hace más de dos años.