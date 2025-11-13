Un experto en medicina estética explica la transformación facial de Bradley Cooper: «Puede ser un arma de doble filo» El doctor Julián Bayón Díaz ha explicado en uno de sus últimos vídeos en redes cuáles han sido los tratamientos estéticos a los que el actor estadounidense se ha sometido

El actor estadounidense, Bradley Cooper, de 50 años, se encuentra inmerso en la campaña promocional de 'Sin conexión', su tercera película como director tras 'A Star is Born' (2018) y Maestro (2023). Aunque lo que más ha llamado la atención en la última alfombra roja en la que se ha presentado ha sido su transformación facial. Esta última imagen ha sido de lo más comentado en redes, por lo que el doctor Julián Bayón Díaz, experto en medicina estética ha decidido explicar en uno de sus últimos vídeos en redes cuáles han sido los tratamientos estéticos a los que el actor estadounidense se ha sometido.

«¿Qué creéis que ha pasado con Bradley Cooper para que tenga este cambio tan comentado en las redes sociales?», es la pregunta que lanza en su último vídeo de Instagram con más de 300 mil reproducciones el responsable de la Clínica Bayón. «Ha ocurrido en varios famosos», explica el experto en estética, destacando el sonado caso del presentador Jorge Javier Vázquez. «Hay dos tratamientos que creo que si eres hombre y buscas un resultado natural, tienes que tener especial cuidado con ellos», explica.

«No vamos a hablar de todos los tratamientos que se ha hecho, como por ejemplo un 'lifting' y un 'mid-lifting'», destaca sobre las cirugías de rejuvenecimiento facial a las que se ha sometido el actor de 50 años. La primera, que abarca todo el rostro y el cuello, abordando la flacidez en todas las áreas de la cara y la segunda, una técnica más específica que se enfoca en levantar los pómulos, el área de las mejillas y el contorno de los ojos. «Creo que esas cirugías no le han restado naturalidad y no es lo que le ha cambiado tanto la cara», aclara Bayón.

El cambio radical del actor Bradley Cooper

«Lo que se ha hecho Bradley Cooper es una blefaroplastia», revela el experto sobre la cirugía que sirve para corregir los párpados caídos, el exceso de piel y las bolsas de grasa que se forman con la edad, con el objetivo de rejuvenecer la mirada. «Los hombres normalmente tenemos un exceso, una mayor caída de ojos y un exceso mayor de piel que las mujeres», explica.

«Creo que se ha hecho el tratamiento en exceso y le ha perjudicado, sobre todo, en la zona frontal y en las patas de gallo, que hacen que al sonreír tenga un efecto como si se hubiera puesto relleno en su pómulo, cuando no se ha rellenado», es el análisis que hace Julián Bayón Díaz no sin antes destacar que «cualquier tratamiento estético puede ser un arma de doble filo tanto en mujeres como en hombres por igual».