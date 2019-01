Dejémonos de tonterías. La arruga no es exactamente bella. De entrada, el deterioro físico cuesta aceptarlo. Fastidia. Y quien diga lo contrario o es extraterrestre o miente. Yo de momento no conozco a nadie que cumplidos los 50 no se haya peleado alguna vez con una foto en la que se ve irreconocible... (¿Pero esa o ese soy yo?) Porque aquel rostro, al que se asoman de golpe todas las décadas vividas, no se corresponde con el que creemos ver a diario en el espejo del baño; el indulgente espejito que a lo largo de los años nos ha ido cogiendo cariño (o quizás miedo, como a la bruja de Blancanieves) y se ha especializado en reflejar solo nuestro ángulo bueno. No. Envejecer no es un caramelo. Pero la inteligencia aconseja llevarlo con la mayor alegría posible, asumirlo con soltura y naturalidad, remar a favor... Porque no queda otra. Y, como dijo aquél, conviene llevarse bien con lo inevitable.

Ángela Molina a sus 63 años es un ejemplo estupendo de inteligencia asertiva. Ha decidido llevar sus arrugas con naturalidad: ni las pregona ni las oculta. En una época en la que apenas nada es lo que parece, donde hasta el pensamiento se maquilla para no ofender a la corrección política, lo de Ángela es la verdad desnuda (cualquier día la censuran) y tiene un mérito tremendo. Sobre todo en un entorno laboral como el suyo, que la obliga a someterse al implacable escrutinio de la cámara y donde la presión es tal que apenas queda una sola actriz (de las guapas de su época) que no tenga el rostro retocado.

Un centro de cirugía estética ha puesto a Ángela Molina como ejemplo negativo de mujer que descuida su imagen, que se ha dejado arrugar sin hacer nada (como si envejecer fuera un delito). De inmediato, un montón de internautas se han lanzado en su defensa y algunos hasta se han declarado dispuestos a quemar la clínica... Ante semejante sobreactuación, Molina ha reaccionado con la misma naturalidad con la que va por la vida, a cara lavada. Ni piensa denunciar ni comparte el alboroto. Se encoge de hombros. Se ríe. Hace que parezca fácil lo difícil, lo heroico en el caso de una actriz famosa por su belleza: dejar al descubierto las cicatrices del tiempo.