Anne Igartiburu explica cómo es su dieta: «Mi ayuno es bastante largo»

La periodista y presentadora vasca Anne Igartiburu ha compartido con su comunidad en redes sociales cómo cuida su alimentación y su bienestar diario. En una de las últimas entregas de su espacio de entrevistas en directo, 'Charlas con', que inauguró en junio de 2020, conversó con la dietista-nutricionista Blanca García-Orea, conocida en redes como Blanca Nutri, sobre temas como la hinchazón, la inflamación y las dietas antiinflamatorias, eje central del nuevo libro de la experta: '5 semanas para desinflamarte'.

Durante la charla, Anne Igartiburu aprovechó para hacer una consulta personal sobre su propia rutina de alimentación. «Yo hago mi última ingesta a las 18:30 o 19:00 horas, más o menos. Es una especie de merienda. Y después no tomo nada hasta la mañana», explicó. Al despertar, rompe el ayuno con un café y no vuelve a comer hasta las 11:00 horas, cuando opta por una tostada de aguacate. «Luego hago la comida fuerte sobre las 13:30 o 14:00 horas. Como carne, verdura y un yogur, un cafecito y, a lo mejor, algo dulce», detalló.

El ayuno de Anne Igartiburu

Por la tarde, la presentadora Anne Igartiburu toma «una meriendita, a las 19:00 horas, de fruta, yogur, kéfir o algo así» y no cena más. «No sé si estoy comiendo suficiente, pero mi ayuno sí es bastante largo», comentó entre risas. Según contó, esta rutina la ayuda a dormir mejor y levantarse ligera.

Ante su consulta, Blanca Nutri explicó que el ayuno intermitente puede ser una práctica saludable, incluso en mujeres en etapa de menopausia, siempre que esté supervisada por un profesional y no se convierta en un método de pérdida de peso. «El ayuno puede ser de 16 horas y lo puedes hacer todos los días», señaló. «Lo importante es entender que el objetivo no es dejar de comer, sino reorganizar las comidas. Para perder grasa, lo que realmente cuenta es mantener un déficit calórico, no solo reducir las horas de ingesta», añadió.