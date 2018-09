Amaia Montero: «Malú me ha llamado gorda y punto» La cantante irundarra estalla en las redes sociales después de que Malú en la una entrevista asegurara que «chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan» DV Miércoles, 26 septiembre 2018, 10:47

Amaia Montero se ha mostrado ofendida por unas palabras de Malú. La coach de 'La Voz' concedió una entrevista con motivo de la presentación de su nuevo disco en la que abordaba el machismo en la industria musical y hablaba de los constantes ataques que han sufrido varias artistas por su físico. Malú defendía que las cantantes no tienen por qué ser «delgadas por obligación» y puso como ejemplo a la irundarra.

«¿Por qué se cuestiona a las cantantes constantemente su físico, su edad, por qué se fijan en su peso o en su ropa? Tenemos el caso reciente de Amaia Montero, que se ha quejado de ese examen constante porque ha llegado a pasarlo realmente mal», le preguntó la periodista a Malú.

«A Adele nadie le dice nada. Sigue ese machismo de que la chica tiene que ser la perfecta, la guapa, la potente y tal. Yo me he negado durante toda mi vida a ese tipo de canon. Y lo de Amaia Montero me parece genial: ¿por qué Amaia tiene que estar delgada? ¿Por qué? ¿Por qué una cantante tiene que estar delgada?». «Chapó por Amaia y chapó por todas las que salen con sus kilos de más y se lo gozan. Porque es como tiene que ser, porque no son modelos. Y son seres humanos, y no todos los seres humanos tienen una 34 ni una 36».

Estas palabras no han sentado nada bien a la exvocalista de La Oreja de Van Gogh y así lo ha expresado en su twitter.

A la #victoriasecret de @_MaluOficial_ ojalá todas fuéramos tan guapas y sobretodo tan delgadas como tú! — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

Que hace 2 ó 3 talllas que no entro en mis vaqueros...y....?????? — Amaia Montero (@AmaiaMontero) 25 de septiembre de 2018

Malú no ha contestado al mensaje de Montero. Aunque los seguidores de ambas cantantes sí se han posicionado. Mientras unos creen que Amaia tiene razón, otros piensan que ha malinterpretado las pala bras de Malú. Hay quien incluso apunta que Monetro solo busca protagonismo. A lo que ha contestado:«Ni protagonismo ni hostias, me ha llamado gorda y punto».