Álex Lequio, un mensaje de optimismo Álex Lequio se ha recuperado tras cinco meses de tratamiento. / R. C. «Ánimo a todos los luchadores», escribe junto a una fotografía sonriente tras vencer al cáncer PEDRO MUÑOZ Martes, 2 octubre 2018, 00:25

Álex Lequio ya descansa en su casa de España cinco meses después de desplazarse con urgencia a Estados Unidos para tratarse de un tumor en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York bajo la supervisión del prestigioso oncólogo barcelonés Josep Baselga. El joven de 26 años, hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio, se encuentra mucho mejor tras el tratamiento y a su regreso a Madrid (llegó el pasado jueves) ha querido compartir con sus seguidores su primera imagen en la que anuncia su vuelta al trabajo en la empresa de márketing digital que dirige. «Vuelta al trabajo entre actos. Mi cara 'fotogénica' y yo os decimos hola. Ánimo a todos los luchadores/as », escribe Álex bajo una fotografía en la que aparece saludable y sonriente y en la que ya no son visibles los efectos del durísimo tratamiento. En sólo unas horas, ha recibido más de mil mensajes de apoyo, así como diez mil 'me gusta'. Tras la atención médica de los últimos meses y la lógica preocupación por su delicado estado de salud, Lequio ha dedicado sus primeros días en casa a rodearse de familiares y amigos, pero siempre junto a su madre, que no se ha despegado de su lado durante su estancia en Estados Unidos, primero en Nueva York y después en la vecina Nueva Jersey, donde también ha estado hospitalizado en la última etapa de su lucha contra la enfermedad.