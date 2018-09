Álex Lequio continúa su lucha contra el cáncer Madre e hijo en el barrio newyorkino de Nueva York / Instagram El hijo de Ana Obregón se traslada al estado de New Jersey para afrontar allí a una nueva fase del tratamiento al que se está sometiendo desde el pasado mes de abril MARTA ARRIOLA Domingo, 16 septiembre 2018, 15:31

La actriz Ana Obregón continúa su estancia en Estados Unidos acompañando a hijo, Álex Lequio, que se esta sometiendo a un tratamiento contra el cáncer que padece desde el pasado mes de abril. Desde que le diagnosticaran la enfermedad e ingresara en el prestigioso hospital Memorian Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York, su madre no se ha separado de él y ha dejado aparcada su carrera profesional para cuidar de su único progenitor de 26 años de edad.

Hace unos días, ambos anunciaban a través de las redes sociales que trasladan su residencia provisional al estado de New Jersey. En esta ciudad de la costa oeste de Estados Unidos Álex Léquio se someterá a una nueva fase del tratamiento. «Hoy nos vamos de New York a New Jersey para la última etapa del tratamiento. No quería dejar pasar más tiempo sin deciros que vuestros mensajes de apoyo nos dan la vida, gracias de corazón. Parece que Dios encarga las batallas más duras a sus mejores guerreros. Un honor ser tu madre @alessandrolequiojr #fuckcancer», publicó la actriz y bióloga en Instagram.

La fotografía que madre e hijo han difundido estos días en redes sociales es muy similar a la que publicaron el pasado 24 de julio cuando Álex Léquio enviaba a sus seguidores un mensaje de agradecimiento por el apoyo que estaba recibiendo, siendo esta la primera ocasión en la que se hacía pública una instantánea desde que eran apreciables sus cambios físicos debidos a los efectos del tratamiento.