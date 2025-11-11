Aitor Francesena reparte txapelas y sidra en su regreso a 'La Revuelta': «Pareces el Doraemon vasco» El surfista zarauztarra, seis veces campeón del mundo, regresa al programa de David Broncano —del que fue el primer invitado— para presentar su nuevo libro

Ion M. Taus San Sebastián Martes, 11 de noviembre 2025, 23:31 | Actualizado 23:48h.

El surfista zarauztarra Aitor Francesena, más conocido como Gallo, regresó anoche a La Revuelta (TVE) para presentar su nuevo libro 'Surfear la vida' (Espasa), que llega este miércoles a las librerías. Lo hizo con la energía, el desparpajo y el sentido del humor que lo caracterizan, y con un plató que lo recibió entre aplausos y complicidad.

Entró tras la entrevista a Paula Vázquez —que presentaba su reality 'Hasta el fin del mundo'—, saludó al público y a la propia presentadora, y enseguida Broncano lo presentó: «Con él empezó todo». Francesena fue, en efecto, el primer invitado del programa cuando se estrenó en septiembre de 2024, y desde entonces su relación con La Revuelta ha sido especial. Francesena recordó que gracias a su primera visita «se me han abierto muchas puertas, fue superpositivo».

«He visto la muerte por sidra», bromeó Broncano cuando Francesena estuvo a punto de darle un botellazo involuntario

Fiel a su estilo, Gallo llegó cargado de regalos. Bromeó con su ceguera intentando ubicar a Broncano, a los colaboradores y al público —«Ya tenemos unos años, y ya se te quita la tontería», dijo entre risas—, y comenzó a repartir sidra de Astigarraga, lo que provocó un momento de caos en el plató. «He visto la muerte por sidra», bromeó Broncano cuando Francesena estuvo a punto de darle un botellazo involuntario.

Desde Zarautz también trajo un detalle simbólico: txapelas personalizadas para todo el equipo de La Revuelta, que los colaboradores se colocaron de inmediato entre vítores. «A partir de ahora serás David jauna», le dijo al presentador, antes de explicar el significado del término txapeldun —campeón— y de recordar que, desde su última visita, había vuelto a proclamarse campeón del mundo.

La secuencia continuó entre bromas y anécdotas. Broncano lo comparó con «el Doraemon vasco» al ver la cantidad de cosas que sacaba de su bolsa: entre ellas, varias medallas del US Open de surf, que mostró con orgullo. «Son enormes, pero de plástico», ironizó. «Trump no gasta nada». También reveló que había competido en ese evento con el brazo roto tras lesionarse en Hawai, y que le habían operado hace unas semanas, por lo que «aún no puedo levantar bien el brazo derecho». Grison aprovechó para rematar que «con el brazo así no puedes ir a manifestarte a Ferraz».

Entre risas, Francesena habló también de su día a día en el mar. «Siempre pregunto para identificar las olas, también me ayuda el sonido sonido, y a veces surfeo de noche, solo. Me cruzo con la gente que vuelve del poteo, y yo voy con la tabla», comentó entre carcajadas.

«Antes de surfear, miras el mar para ver cómo está. Y según eso, decides cómo actuar. En la vida es igual»

Al hablar de 'Surfear la vida', su nuevo libro, el tono se volvió más reflexivo. Explicó que se trata de una obra muy personal, donde el surf funciona como metáfora vital: «Todas las situaciones críticas que he vivido me han enseñado algo. Escribí este libro pensando en la gente joven, porque la vida es maravillosa, pero también tiene su parte dura —enfermedades, pérdidas—, y hay que saber darle la vuelta y tirar para adelante». «Antes de surfear, miras el mar para ver cómo está. Y según eso, decides cómo actuar. En la vida es igual», resumió Francesena.

Como en sus anteriores apariciones, no faltó el humor espontáneo. Recordó entre risas cómo sufrió el «mal de Dios» tras subir al Teide en chanclas y, a preguntas de Broncano sobre el dinero, bromeó: «El año pasado te dije que tenía dinero en Suiza, ahora lo tengo en las Islas Caimán». En el tramo más gamberro de la charla, confesó que, tras la operación del brazo, «he tenido que cambiar de mano… un amigo me dijo que así parece que te lo hace otro».

Francesena, pionero en 'La Revuelta'

La relación entre Francesena y 'La Revuelta' ha sido especial desde el principio. En septiembre de 2024 fue el primer invitado del programa en su estreno, una noche en la que conquistó al público relatando con naturalidad su historia personal: cómo el glaucoma congénito lo acompañó desde la infancia, cómo perdió definitivamente la vista tras un accidente en el agua en 2012 y cómo, lejos de rendirse, volvió al mar hasta proclamarse campeón del mundo. Meses después, en abril de 2025, reapareció entre el público del programa y protagonizó uno de los momentos más divertidos de la temporada, cuando Broncano lo reconoció desde el escenario y ambos recordaron aquel estreno con humor y complicidad.

Ahora, con 'Surfear la vida', Francesena da un paso más. El libro es, en sus propias palabras, el más personal que ha escrito: un viaje a través de sus caídas, sus aprendizajes y su manera de entender la vida a través del surf. Relata cómo el mar fue su refugio, su escuela y también el lugar donde cambió su destino. Desde su ceguera, aprendió a «ver» de otra forma, guiado por el sonido de las olas y por la disciplina que sostiene su día a día.

Más allá del deporte, el surfista reivindica la fortaleza interior, la constancia y el valor de compartir la experiencia para ayudar a otros. Surfear la vida no es solo una historia de superación, sino una declaración de principios: la de un hombre que perdió la vista pero que sigue «escuchando las olas» aunque ya no las vea, y que ha hecho del mar una metáfora luminosa de la existencia.