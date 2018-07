Aitana, de 'OT 2017', lanza su primer single en solitario 01:44 Aitana frente a un mural de fotos en el videoclip de su nuevo single 'Teléfono'. / Video: Agencias La 'extriunfita' ha presentado 'Teléfono' junto a un videoclip que no ha sido del gusto de todos AITOR VIEJO San Sebastián Viernes, 27 julio 2018, 13:53

Aitana Ocaña ha lanzado su primer single en solitario tras 'Operación Triunfo 2017'. Se llama 'Teléfono' y es una canción pop con toques latinos con un estribillo pegadizo aunque repetitivo. Según anuncia Aitana, es el primer tema de su primer disco.

El tema es número 1 en iTunes y el videoclip supera ya el millón de visualizaciones en YouTube en tan solo doce horas. Tras triunfar junto a la también ex concursante de 'Operación Triunfo' Ana Guerra con 'Lo malo', Aitana quiere volver a sonar en todas las discotecas y festivales con 'Teléfono'.

El single ha sido producido en Los Ángeles y lo ha presentado junto a un espectacular videoclip. «Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para así olvidarte», es la frase que Aitana repite una y otra vez a lo largo de la canción. Como se puede contemplar, el tema de la composición es el desamor.

Los compañeros de la Academia de la catalana han optado por apoyarla. Además Aitana ha recibido mucho apoyo de sus fans. Pero no todo han sido comentarios positivos, También se han podido leer algunas críticas en redes sociales.

La joven artista ha escrito en sus redes sociales dando las gracias por el apoyo, pero también por las críticas: «Mil gracias por todo lo que estáis haciendo. Gracias por las críticas buenas y malas. Todas son necesarias y todas cuentan, así que gracias por perder vuestro tiempo en comentar algo. Al fin y al cabo para gustos colores. Gracias por escucharla aunque sea una vez. Estoy feliz», ha escrito.

Mil gracias por todo lo que estáis haciendo. Gracias por las críticas buenas y malas. TODAS, son necesarias y todas cuentan, así que gracias por perder vuestro tiempo en comentar algo. Al fin y al cabo para gustos colores. Gracias por escucharla aunque sea una vez💖 Estoy feliz😭 — Aitana (@Aitana_ot2017) 26 de julio de 2018

A continuación puedes ver el nuevo videoclip de la canción 'Teléfono' de Aitana: