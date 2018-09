GH VIP 2018: Isa Pantoja, expulsada y humillada en directo La hija de Isabel Pantoja fue la primera eliminada de 'Gran Hermano VIP' y se encontró con un surrealista novio celoso y la llamada de su madre a 'Sálvame' JOSEBA FIESTRAS Viernes, 28 septiembre 2018, 10:59

Era una de las concursantes top y la que más revuelo ha causado en el gallinero. Isa Pantoja pasó de estrella a estrellada, y al final resulta que da más juego fuera que dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP', de ahí que ayer se convirtiese en la primera expulsada de la edición. «Tenía muchas ganas de salir y ver qué pasa fuera», comentó inocente la muchacha nada más enterarse de su expulsión. No sabía el terremoto que la aguardaba.

Para empezar el 'culebrón', su supuesto novio, Omar Montes, aparecía en escena montando un numerito que ríete de las telenovelas venezolanas. «Me mordí la lengua para que fueras feliz», soltó el joven cantante aludiendo a su anterior visita al concurso. Lo que no imaginaba es que la hija de la folclórica, con muchos arrestos, le iba a plantar cara. «Es que tampoco podías decirme nada, ¿con qué derecho después de haberme hecho lo que me hiciste?», interpeló ella refiriéndose a supuestas infidelidades anteriores al reality. Y la bronca no quedó ahí: «Que te prestes a esto me parece increíble, estás haciendo un papel y me arrepiento de haber perdido mi tiempo contigo», sentenció Isa desenmascarando al chaval, al que poco le importaban ya las reprimendas; se había convertido en concursante oficial y 'la pela es la pela'.

Como en los buenos seriales, hace falta un tercero en discordia para sazonar bien la ensalada. Asraf Beno, un 'mister' mundial que ha estado arrimándose a la joven Pantoja desde su entrada en la casa, también fue llamado a escena. «A ese le voy a dar la vida mártir todo el concurso», había advertido antes Omar en plan villano. Era como si un personaje de 'Juego de tronos' apareciera en 'Los Serrano'. Y el modelo fue al confesionario y se topó con su rival. Venía lleno de barro y ensució el calzado de su contrincante. «¡Cabrón, me manchas las zapatillas además de joderme la novia!», exclamó el rapero boxeador. «Tú a mí no me amenazas», «Estás muy subidito y un día te van a bajar los humos», «Eres un chulo» o «¿Me vas a pegar tú a mí?», fueron algunos de los improperios que se dedicaron los chicos sin llegar a las manos. Jamás un edredoning dio tanto juego.

Faltaba la guinda del pastel. La llamada de telefono que Isabel Pantoja brindó a 'Sálvame' fue la puntilla para la concursante eliminada. Ya en plató, Jorge Javier le puso algunos cortes seleccionados en los que la artista dedicaba varios reproches a su vástaga. «Mi madre nunca me había dicho esas cosas a mi directamente, ahora entiendo por qué estoy aquí», reclamó la entrevistada con lágrimas en los ojos. «Tengo un hijo de cuatro años y le voy a dar todo el amor que a mí me ha faltado», sollozaba la joven ante el presentador. Y continuaba con su réplica: «Lo he tenido todo en esta vida y he sido una niña muy caprichosa, pero me ha faltado esa complicidad y ese acercamiento a mi madre. No era el momento de hacerme esto públicamente».

Apretando las tuercas, el conductor del formato preguntó a la concursante si iba a llamar a su madre en cuanto acabara el programa. «Hoy no quiero hablar con nadie», dijo entre lágrimas Isa, y fue entonces cuando Dulce, esa niñera que podría salir en una novela de Stephen King, se levantó y abrazó a su chiquilla consolándola. Si esto lo escribe un guionista gana el Oscar… o un Razzie por resultar excesivamente increíble. El caso es que Isa Pantoja ya está fuera de la casa y los nominados de esta semana son Aramís Fuster, Miriam Saavedra y el Koala. El 'culebrón' ya está servido.