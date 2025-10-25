«Me gustaría que los vinos que elabore expresen de dónde son de forma nítida» David González, enólogo y asesor técnico de Chivite, explica la trascendencia de un viñedo como Finca Legardeta, la variedad de vinos de Chivite y la excepcional añada de un 2025 en el que se han dado las condiciones climáticas «que gustan a los enólogos»

Arkaitz del Amo Sábado, 25 de octubre 2025, 08:00 Comenta Compartir

Su pasión por la enología viene de familia, pero ha sido el propio David González (Burgos, 1973) quien ha forjado su camino. Tras más de 25 años dedicados al sector vitivinícola, lleva desde mayo de 2023 vinculado a una casa histórica como Chivite (fundada en 1647), siendo su enólogo y asesor técnico.

Desde niño ha estado relacionado con la enología. ¿Qué papel jugó su abuelo para que usted se terminara enamorando de este mundo?

Mi abuelo elaboraba vinos que vendía a granel y se quedó alguna viña para elaborar vino para casa. Y yo le ayudaba. Ahí empezó todo.

Un cuarto de siglo después de iniciar su trayectoria profesional en el mundo del vino, ¿cómo definiría su filosofía a la hora de elaborar un vino?

Me gustaría que los vinos que elabore expresen de dónde son, pero de una forma nítida y fácil de entender para todos. Que sean sencillos de beber, nítidos en nariz y sin aristas en boca.

El viñedo, precisamente, es el alma de Chivite.

Así es. Finca Legardeta, una joya. A partir de ahí podemos hablar de lo que es Chivite, pero siempre ligado a un viñedo tan especial como este.

No sé si es sencillo respetar esa inmensa historia y, a la vez, modernizar los vinos.

Modernizar es una palabra que no me gusta porque lleva a propuestas extremas, y Chivite siempre ha tenido un punto de clasicismo. Es más actualizar. Pensamos que la bodega tiene que estar en un proceso constante de actualización y una de las cosas que ha ocurrido es que ha girado hacia la expresión del viñedo. Esa es nuestra idea. Antes se hablaba más del trabajo en bodega y ahora estamos en un momento en el que intentamos transmitir la esencia del viñedo.

Cuentan con gamas muy reconocibles como Colección 125, Finca Legardeta y Las Fincas. ¿Qué me puede decir de cada una de ellas?

Con todas estas gamas cumplimos casi cualquier momento de consumo. Las Fincas, por ejemplo, es para momentos más desenfadados, casuales, y está compuesta por un rosado pálido que fue pionero en España y un blanco de garnacha blanca. Finca Legardeta, por su parte, es para momentos algo más serios y podríamos definir estos vinos como los hijos pequeños de la Colección 125, compuesta por un chardonnay y un tinto de variedades syrah, garnacha y tempranillo. Son vinos más gastronómicos y con algo más volumen.

Ampliar Los vinos de la Colección 125 de Chivite.

La Colección 125 es la joya de la corona...

Así es. Hablamos de cuatro grandes vinos. El Gran Vino Blanco, elaborado con chardonnay, es uno de los blancos míticos en España. El Gran Vino Rosado, de uvas garnacha y tempranillo, está fermentado y criado en barrica durante 12 meses en roble francés. El Gran Vino Reserva, tinto de uvas tempranillo y syrah, es un clásico, y ahora está en el mercado la añada de 2021. En él hay mucha nobleza y mucha frutosidad. Por último, está el Gran Vino Vendimia Tardía, un vino dulce natural en el que tratamos de mostrar el potencial de nuestro viñedo El Candelero. A todo ellos se suma el Moscatel Viejísimo de Saca 2025.

Tanto Colección 125 como Finca Legardeta han renovado su imagen. ¿Cuál es el objetivo de este cambio?

Colección 125 lo hemos tocado poco, tan solo es una actualización que llega sin perder la elegancia y la esencia que ha tenido durante 30 años. En Finca Legardeta se ha destacado la marca, la palabra Chivite, para mostrar que es el 'hermano pequeño' de la Colección 125.

Estamos cerrando octubre. ¿Cómo ha ido la vendimia?

La calidad de los blancos y los rosados ha sido excepcional. Hemos vendimiado con mucha tranquilidad, despacio. Quitando unas tormentas que hubo en San Mateo, prácticamente hemos tenido un tiempo como nos gusta a los enólogos: seco, con viento del norte, con mucha amplitud térmica entre el día y la noche. En términos de cantidad ha sido más moderada, pero será una de las grandes añadas de los últimos diez años.

¿Cómo cree que serán los vinos en el futuro?

Hay una tendencia clara: vinos más fluidos, con menos concentración y más frescura. También con un tanino más redondo y con mayor presencia de fruta. Y, en algunos casos, con expresión del suelo y del viñedo. Es una línea que se va imponiendo, aunque en el caso de Chivite, la bodega está por encima de las modas, tiene un rumbo claro.

Chivite Dirección Carretera NA-132, km 3,1 - Villatuerta (Navarra)

Teléfono 948 81 10 00

Web www.chivite.com