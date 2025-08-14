Cata de champanes: la elegancia por bandera Qué mejor que un buen champán para disfrutar de una buena noche de agosto bajo la luz de los fuegos artificiales de Donostia y una buena compañía. Con cualquiera de estas opciones que nos trae este grupo de expertos sumilleres disfrutarás y harás disfrutar a quien te acompañe

De izquierda a derecha, posan en el exterior de Narru: José Manuel Borrella (Martín Berasategui), Ainhoa Velasco (El Diario Vasco), Maider Larrañaga (Arteaga Landetxea), Javier Caneja (Narru), Mariana Tapia (Amelia), Maitane Orbegozo y Carlos Muro (Akelarre) y Martín Flea (Ibai).

Bollinger PN VZ 19

Grupo Varma Dirección: La Granja, 15. (Pol. industrial de Alcobendas) - Madrid

Teléfono: 916 61 82 10

Web www.champagne-bollinger.com

«Una burbuja muy fina anuncia un champán sabroso y agradable»

Mariano Rodríguez: Lo primero que nos muestra este champán es su color: amarillo limpio, brillante. Ya en nariz nos traslada un aroma a frutos secos y minerales. Su burbuja es fina en boca y resulta sabroso, largo, muy agradable. No dudes en emplearlo para comidas completas porque lo permite perfectamente y, evidentemente, también encaja a las mil maravillas con los aperitivos y con los postres.

Laurent-Perrier Blanc De Blancs Brut Nature

Maite Olasagasti Eceiza Dirección: Pol. Donosti, 104 (parcela 25, local 21). Astigarraga

Teléfono: 943 33 61 44

Web amolasagasti@gmail.com

«La identidad del chardonnay, ideal para pescados a la parrilla»

Javier Caneja: En este champán vemos la identidad del chardonnay en sus aromas minerales y sabor seco, con notas cítricas. Este es un espumoso que no utiliza licor de dosage, por lo cual viene señalado como brut nature. Es ideal para comer con pescados hechos a la parrilla.

Gosset Grande Réserve Brut

Marqués de Murrieta Dirección: N-232a km 402. Logroño (La Rioja)

Web www.marquesdemurrieta.com

Distribuido en exclusiva en España por Marqués de Murrieta

«Se comporta bien en un aperitivo, pero invita a platos más complejos»

Carlos Muro: Es la maison de Champagne más antigua (1584). Nos propone su Grande Réserve, mezcla de mayoría pinot, que aporta frutosidad delicada; y chardonnay, que da un toque fresco y mineral. Se comporta muy bien en un aperitivo por su frescor, pero su vinosidad nos invita a platos más complejos, como pescados con salsas cremosas o aves.

Paul Goerg Blanc De Blancs

Prince Wine Company Dirección: Traginers, 32. Bétera (Valencia)

Teléfono: 618 782 519

Web www.pwcompany.es

«Burbuja fina y elegante, muy típico del vino francés»

Maider Larrañaga: Esta chardonnay de la Côte de Blancs es de libro. Unas notas de fruta de hueso, albaricoques y limón maduro, meloso en boca y equilibrio del azúcar residual. Burbuja fina y elegante, muy típico del vino francés. Es un vino redondo perfecto para unos camarones de aperitivo.

Drappier Brut Nature

Montenegro Dirección: San Mario, 6. Madrid

Teléfono: 916 28 93 80

Web www.vinosmontenegro.com

«Es fresco y resulta ideal para comenzar cualquier comida en esta época»

Mariana Tapia: Hablamos de un champán seco en boca, con toques a frutos rojos, pero que resulta cítrico y fresco en boca, con un final largo. Las burbujas son muy elegantes. Apostaría por él para abrir boca, para unos aperitivos o para mariscos. Pero es un champán bastante fresco que es ideal para comenzar cualquier comida en esta época del año.

Lanson Le Black Création

Torres Distribución, Vinos y Destilados Dirección: Magarola, 9. Vilafranca del Penedès (Barcelona)

Teléfono: 938 17 74 13

Web www.torresdistribucion.es | www.lanson.com | www.petitceller.com

«Es intenso, elegante y generoso»

Martín Flea: Su amarillo dorado con reflejos ámbar ya es una invitación a disfrutarlo. Es un champán intenso y elegante en nariz y muy generoso en boca, vivo. Ofrece sensaciones de mandarina, pomelo y frutos secos y su final es largo y sabroso, con sensación de equilibrio y frescura. Ideal con mariscos, pescados y carnes blancas delicadas, así como con platos con trufa ligera y quesos suaves.

Ayala le Blanc de Blancs A/18

Grupo Varma Dirección: La Granja, 15. (Pol. industrial de Alcobendas) - Madrid

Teléfono: 916 61 82 10

Web www.champagne-ayala.fr

«Una opción fantástica para acompañarnos en comidas largas»

Mariano Rodríguez: Su color es amarillo pajizo y brillante. Este champán nos muestra frutos secos y miel de acacia en nariz. En boca es sabroso, largo y fino, con aromas a bollería y cítricos. Constituye una opción fantástica para acompañar comidas largas. Sin duda, este champán es también un gran acompañante para degustar un aperitivo en buena compañía.

Barons de Rothschild Cuvée Concordia Brut

Maison Eguiazabal Dirección: 64700 Hendaye

Teléfono: +33 628 43 58 94

Web www.eguiazabal.com

«Perfecto para empezar una comida con foie o terminar con unos quesos»

Maider Larrañaga: Vino untuoso y floral que aporta ese 60 % de chardonnay. Buena integración del dosaje que hace muy disfrutable para un aperitivo este espumoso de Reims. Perfecto para empezar una comida con un foie o para terminar con unos quesos.

Laurent-Perrier Cuvée Rosé

Maite Olasagasti Eceiza Dirección: Pol. Donosti, 104 (parcela 25, local 21). Astigarraga

Teléfono: 943 33 61 44

Email amolasagasti@gmail.com

«Fresco, elegante y con ese sabor que enamora»

José Manuel Borrella: Con una frescura extraordinaria y un amplio surtido de frutos del bosque. Vino suave y redondo, con ataque franco y acidulado. Fresco, elegante y con ese sabor que enamora. Ideal para brindar o simplemente darte un capricho con clase.

Louis Roederer Collection 245

Distribuidora de Primeras Marcas SAU Dirección: Alemanya, 51 (aptdo. 185). Igualada (Barcelona)

Teléfono: 938 04 55 05

Web www.diprimsa.es

«Una apuesta segura, la mezcla de añada ue nunca falla»

Javier Caneja: Este champán es un apuesta segura, la mezcla de añadas nos hace que nunca falle, con equilibrio y elegancia. Color dorado, nariz sutil y fresca en la que se mezclan toques de brioche y nectarina. Es un champán que nos va a poder acompañar todo el día, tanto al salir de la playa con unas piparras, como con una ventresca de bonito que es ahora temporada.