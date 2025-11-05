Altos de Inurrieta 2020, premiado como mejor vino de 2025 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España ha concedido 'ex aequo' el premio Alimentos de España al Mejor Vino de 2025 al vino Altos de Inurrieta 2020

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 16:00 Compartir

Altos de Inurrieta se ha hecho con el premio Alimentos de España al Mejor Vino de 2025 otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. En la concesión de este galardón ha participado un jurado compuesto por personas de reconocido prestigio en el sector vitivinícola, que eligieron a los ganadores entre los vinos mejor puntuados en el Concurso Internacional Bacchus.

El jurado ha valorado que este «Altos de Inurrieta Reserva 2020, procedente de la D.O.P. Navarra, de la bodega Inurrieta, se trata de un vino elegante y carnoso, con aromas a fruta madura y notas minerales, elaborado con uvas graciano y cabernet sauvignon. El jurado ha destacado el compromiso de esta bodega de Falces (Navarra) con la sostenibilidad y la innovación tecnológica», señalaba la nota en la que se daba a conocer la adjudicación de este galardón.

Con la convocatoria de estos premios, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quiere reconocer la «excelencia» de los productos alimentarios españoles, y la labor desarrollada por profesionales y entidades que contribuyen a la producción, transformación, utilización, comercialización y difusión de los mismos. En esta ocasión, este vino de Falces ha sido reconocido como el Mejor Vino de 2025.

Este no es el primer galardón que cosecha este Altos de Inurrieta 2020, un vino que ha recibido recientemente otros numerosos premios entre los que destacan los siguientes: Gran Bacchus de Oro en el Concurso Internacional Bacchus Madrid 2025; Medalla Doble Oro en los Sakura Awards 2025 (Japón) y Gilbert & Gaillard (Francia); y Medalla de Oro en el Challenge International du Vin 2025 (Francia) y el Berliner Wein Trophy (Alemania), además de haber sido reconocido como Mejor Vino Tinto Coupage por Vinos de Navarra.

¿Cómo es el vino?

Este Altos de Inurrieta Reserva 2020 es, de acuerdo con la propia bodega, «deleite, placer y equilibrio. Con cuerpo… y alma». Elaborado con las variedades graciano y cabernet sauvignon de viñedos situados en pendiente y con una altitud de entre 450 y 480 metros, tiene una crianza de 14 meses en barrica nueva de roble francés y reposa en botella 24 meses más antes de su salida al mercado.

¿Qué podemos decir de este vino? Tiene una concentración de uva sensacional, con gran equilibrio y expresión. Además, la cuidada elaboración otorga un vino de soberbio color, con un intenso aroma a fruta madura, el recuerdo de su crianza en roble de calidad y unas seductoras notas minerales. En boca es elegante y carnoso, con unos envolventes y sedosos taninos.