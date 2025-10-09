El viaje por la cocina de Ibiza que la dana no pudo frenar

Mirari Gómez Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Si hace apenas una semana Ibiza fue noticia por las afecciones de un fuerte temporal, ayer la isla balear pudo mostrar su mejor cara con un viaje a través de raíces, rostros y sabores de Ibiza celebrado en la Sala Muka.

Con un embajador de primer nivel como Óscar Molina, chef del restaurante La Gaia, reconocido con una estrella Michelin y dos soles Repsol, la comida fue todo un homenaje al producto local de la isla que, combinado con técnicas de vanguardia, demostró que Ibiza cuenta con una sólida identidad y ecosistema gastronómicos.

La experiencia arrancó por todo lo alto con un cóctel preparado in situ por Biel Ramón Mari, bicampeón de coctelería de las Islas Baleares en 2024 y 2025. Un trago que, con el licor de hierbas ibicencas como hilo conductor, sirvió para despertar el apetito de cara al exquisito menú de cuatro pases que se avecinaba.

Diseñado por Molina, el viaje gastronómico fue conducido por el mismo chef, admitiendo que debido a la dana que asoló por completo su restaurante «estamos cerrados hasta nuevo aviso. Hemos tenido que rediseñar el menú en tiempo récord, porque los daños materiales y emocionales han sido enormes y estamos pasando un mal momento».

Sin embargo, ello no se reflejó en la cita de ayer, donde se propuso un interesante menú que quiso transmitir «la cultura, la tradición, el destino, el clima... y, en definitiva, las características de la isla de Ibiza». De primero se sirvió alcachofa confitada con pilpil de cerdo negro, yema de huevo de codorniz, polvo de jamón ibérico y guanchale crujiente, acompañado de caldo de kimchi. Después llegaron la langosta con demi-glace, hilo de coral, yema de huevo y patata; y un royale de cerdo negro con foie y reducción de algarroba. El postre fue un bizcocho de limón con crema de albahaca y helado de yogur.