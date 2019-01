Las tendencias gastronómicas de 2019

En la cocina no se tira nada

Los datos son sencillamente dramáticos. Un 20% de la carne de vacuno, un 35% del pescado y hasta un 45% de las frutas y hortalizas que se producen en el mundo acaban en el cubo de la basura, 1.300 millones de toneladas al año, según las cifras de la FAO. Ante este panorama, los cocineros, como punta de lanza del sector alimentario, no pueden quedarse de brazos cruzados y se suceden las iniciativas en contra del desperdicio, como la que acogerá la próxima edición de Madrid Fusión bajo el lema 'Too good to go' (Demasiado bueno para dejarlo ir'). Con esta premisa, la tradicional cocina de aprovechamiento llega a límites insospechados. Los anglosajones lo llaman 'trash-cooking –literalmente cocinar basura– y en la práctica se traduce en recetas a base de pieles de frutas y hortalizas, huesos, raspas, cabezas y escamas de pescado, cortezas de queso o borras de café, como las que ha recopilado en un libro el departamento de innovación del Basque Culinary Center. El proyecto, que creará escuela, es obra de los cocineros e investigadores Blanca del Noval y Diego Prado.