Take away: ¿Dónde pedir comida de calidad para llevar? Disfrutar de la propuesta gastronómica de un bar o restaurante en el propio local está bien, pero también es una excelente idea poder pedirla para llevar y degustarla en el rincón que queramos. Son muchos y muy variados los establecimientos que ofrecen la opción take away

Miércoles, 4 de junio 2025, 13:19 Compartir

Aunque cualquier momento es bueno para el deleite gastronómico, con la llegada del buen tiempo no hay mejor plan que disfrutar de una comida o cena al aire libre, allá donde quieras, pero sin renunciar a la calidad y a la exquisitez. Esa es la filosofía de esta selección de establecimientos.

Disfrútala donde quieras

Las hamburguesas gourmet de moda, cerca de ti La Burguessía

Ampliar

La Burguessía Dirección: Plaza Arroka (Centro) y Zabaleta, 55 (Gros) - Donostia-San Sebastián

Tel.: 943 66 45 42 (Centro) - 943 32 67 34 (Gros)

Web: www.laburguessia.com

Instagram: @laburguessiadonostia

No hay excusa para no disfrutar de la mejor hamburguesa de Gipuzkoa. Con sus dos locales en la capital, La Burguessía te lo pone fácil: realiza tu pedido y recógelo en su local de Gros o el Centro o, si lo prefieres, recíbelo en el punto deseado a través de Glovo. Cualquier fórmula es idónea para disfrutar de sus famosas hamburguesas gourmet, convertidas en el emblema de una oferta gastronómica que lleva el sello de los hermanos cocineros Ion y Mikel García. Aliados con Okelan y otros muchos proveedores del entorno, su carta se prepara de forma totalmente artesanal y casera, empleando ingredientes cuidados y de máxima calidad. Además de 12 hamburguesas diferentes, ofrecen media docena de entrantes y cuatro postres que te pondrán muy complicada la elección.

Comida sana, sabrosa y saludable en un 'take away' que se adapta a tus necesidades Sutan DAgo

Ampliar

Sutan DAgo Dirección: Otamendi Anaiak, 3 Local 8 - Donostia-San Sebastián

Tel.: 943 84 24 68 - 661 305 314

Web: www.sutandago.com

Instagram: @sutandago

Sutan DAgo es el proyecto gastronómico emprendido hace casi cuatro años por el chef vizcaíno Sergio Rodríguez. Un proyecto nativo 'take away' cuya amplia y variada oferta se basa en tres pilares: saludable, sabroso y sostenible. A través de una cocina casera y honesta que cuida al máximo los ingredientes, se elabora una comida para llevar que quiere facilitar tu día a día. Cada semana proponen un menú semanal (incluye opciones para celiacos y veganos) para que lo combines como y cuando quieras; y el fin de semana trabajan por encargo con una extensa carta en la que no faltan grandes especialidades como los arroces. Las noches de jueves a sábado disponen de hamburguesas y también ofrecen servicio de cáterin a empresas y cursos de cocina. Recibe tu pedido donde elijas o recógelo tú mismo y tendrás la oportunidad de descubrir su tienda gourmet y vinoteca.

Exquisita comida casera con un secreto: la materia prima Tabao

Ampliar

Tabao Dirección: Avda. de Tolosa, 25 Bajo L - Donostia-San Sebastián / Txalaka, 5 Pab 1 Local 3 - Astigarraga

Tel.: 633 316 016

Instagram: @tabaodonosti

Tú pones el plan y Tabao, la comida. Una propuesta casera lista para llevar erigida en el alma de este proyecto gastronómico que se ha ganado la confianza de un público muy diverso: desde trabajadores o estudiantes que comen fuera de casa, hasta personas de todas las edades que buscan un plato rico y equilibrado. Con la garantía de calidad y de auténtico sabor que ofrece el producto de temporada y cercanía con el que trabajan, Tabao ofrece entre semana un plato del día que incluye proteína, verdura y guarnición; mientras que el fin de semana el rey es el pollo asado. También disponen de postres y tienen disponibilidad para cocinar por encargo (con servicio de entrega) y para realizar eventos privados.

Llévate el auténtico sabor italiano a tu rincón favorito Ktxo Pizzería

Ampliar

Ktxo Pizzería Dirección Orio: Hondartza Bidea, 16 / Tel.: 943 55 85 01

Dirección Zarautz: Balea, 4 / Tel.: 943 66 44 31

Web: www.ktxopizzeria.es

Instagram: @ktxo_pizzeria

Ktxo Pizzería y su exquisita y variada propuesta gastronómica de alma italiana no entienden de límites. Con dos establecimientos en Orio -junto a la playa- y Zarautz -frente al Malecón-, las pizzas y los sabores italianos más famosos de Urola Kosta pueden llegar allí donde te propongas, gracias a su servicio 'take away' (recogida) y 'delivery' (a domicilio). Sus pizzas de estilo napolitano, disponibles en una docena de variedades, son su gran especialidad, pero no puedes dejar de probar otras propuestas como las pastas, las ensaladas y entrantes de esencia italiana (carpacho, tavola, provoleta...) y, cómo no, sus irresistibles 'skiafatas', bocadillos con masa de pizza que hacen las delicias de quien los prueba. Para completar el menú, nada mejor que sus postres caseros. ¿Vas tú o te lo llevan?

La forma perfecta de empezar el día... y de continuarlo BB Kafé

Ampliar

BB Kafé Dirección Orio: Avda. de Tolosa, 25 (bajo 3) - Donostia-San Sebastián

Tel.: 943 53 87 43

Web: www.bbkafe.com

Instagram: @bbkafedonostia

BB Kafé encabezó la revolución de las cafeterías de especialidad y los desayunos saludables en Donostia, desde un pequeño local en Benta Berri. Son verdaderos apóstoles del buen café de especialidad Café de Finca, con aromas y sabores únicos. Además, la carta que ofrecen no se queda atrás: tostadas variadas de pan artesano, bowls dulces y salados, una extensa carta de tés, zumos, smoothies y refrescos recién hechos... Déjate llevar por una comida saludable, elaborada con productos frescos y locales para tu desayuno, brunch o merienda. 'Real food' y 'healthy food' no son solo conceptos de moda, ya que en BB Kafé han sabido mantener su verdadera esencia. Su oferta es maravillosa y, además de para llevar, puedes disfrutarla en su terraza

Un 'must' para los amantes del pollo frito o a la parrilla Boyer Fried Chicken

Ampliar

Boyer Fried Chicken Dirección Orio: Igara Bidea, 16 - Donostia-San Sebastián

Tel.: 943 00 96 29

Instagram: @boyer_fried_chicken_two

El paraíso del pollo tiene un nombre -Boyer Fried Chickeny localización -el antiguo Muxarra de Igara-. Especialistas en pollo frito y a la parrilla, se ha convertido en una parada imprescindible para quien busque una propuesta sabrosa, de calidad y económica, tanto para disfrutar en sus espaciosas instalaciones (tiene dos terrazas), como para llevar a través del 'take away' o de su servicio a domicilio. Su oferta gastronómica es ideal para compartir y comprende raciones y platos combinados como carrilleras, patas de cerdo, champis al ajillo, costillas barbacoa, croquetas, patatas bravas, calamares... sin olvidar sus 'chimis', hamburguesas típicas de República Dominicana convertidas en otra de las grandes especialidades de esta pollería.

El sabor de la cocina de siempre, a fuego lento y con ingredientes de aquí La Perola

Ampliar

La Perola Dirección Centro: IEaso, 5 - esquina con San Marcial / Tel.: 943 32 49 57 - 697 780 050

Dirección Zuatzu: Juan F. Gilisagasti, 4 - Edificio Pl@ / Tel.: 843 67 55 68 - 600 797 796

Web: www.laperoladonostia.com

Instagram: @laperoladonostia

Para quienes comen en la oficina, para los mayores (o no tanto) que no quieren o no pueden cocinar, para cualquier plan puntual... La Perola ofrece comida tradicional lista para llevar en sus locales del Centro y Zuatzu -con una próxima apertura en Gros (San Francisco, 37) este mes de junio-. El sistema es sencillo: pide por teléfono, WhatsApp o próximamente desde su web, y pasa a recogerlo o recíbelo en casa gracias a su servicio propio de reparto. Ofrece un menú diario con seis alternativas: dos primeros, dos segundos y dos postres. ¿Quieres un plato, el menú completo, o medio? Con un amplio horario de lunes a sábado, La Perola se adapta a lo que necesites en cada momento y, por ello, cuenta también con una extensa carta, disponible a diario y por encargo para celebraciones. Elaborado con ingredientes frescos y recetas que evocan el sabor de la abuela, La Perola es una opción ideal para quienes sin tiempo de cocinar, no quieren renunciar a comer bien.

Sabor y esencia originales de la cocina tailandesa, en el corazón de Donostia Baan Thai Street Food

Ampliar

Baan Thai Street Food Dirección: Plaza Easo, 2 - Donostia-San Sebastián

Tel.: 943 45 53 96

Web: www.baanthaistreetfood.com

Instagram: @baan:thai_streetfood

Si quieres experimentar la auténtica gastronomía tailandesa sin salir del territorio, Baan Thai es tu destino. Al más puro estilo 'street food', este restaurante trae hasta su local del Centro donostiarra los sabores, los productos y las recetas originales de una de las grandes cocinas del mundo. Con el aval de ser un proyecto emprendido por una tailandesa afincada en San Sebastián, su carta es un reflejo fiel y honesto de esta cocina caracterizada por su frescura, sabrosura y, cómo no, su toque picante. Elaboraciones que nos transportan a miles de kilómetros, a la propia Tailandia, a través de platos de calidad, ricos y sanos preparados al momento y con materia prima fresca. No te pierdas su afamado pad thai, los currys, los rollitos, las brochetas... ¡Y disfruta del auténtico sabor tailandés en Donostia!