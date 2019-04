Las siete cosas que debes saber para elegir el aguacate perfecto Lo primero que hay que saber a la hora de elegir un aguacate es que la variedad que está en su mejor momento es la Hass, la de piel rugosa AGUSTÍN PELÁEZ Sábado, 6 abril 2019, 07:30

Andalucía se encuentra en plena campaña de recolección de aguacate, lo que significa que se trata de una fruta de temporada y por consiguiente es ahora cuando se encuentra en su mejor momento. Fuera de esta comunidad autónoma destacan Canarias y la Comunidad Valenciana.

Las primeras variedades en ser cosechadas son Bacon y Fuerte, conocidos por ser de piel verde. No se oscurecen como el Hass conforme se van madurando. Todavía puede haber algo de Fuerte. En mayo comenzará el Lamb Hass, siendo el Reed la variedad malagueña que se produce en verano y una auténtica delicia.

1.- Lo primero que debe saber a la hora de elegir un aguacate es que la variedad que está en su mejor momento es la Hass (piel rugosa). Si elige otra variedad de piel verde es muy probable que sea de importación, puesto que Bacon y Fuerte ya han sido recolectados en su mayoría. No obstante puede quedar algún Fuerte nacional todavía. El Fuerte tiene forma de pera y es algo más grande que el Hass. La piel del Fuerte, aunque madure, se mantiene verde y el interior de la fruta también es verdoso.

2.- Si lo que quiere es consumirlo en el día o en pocas jornadas debe saber que en la variedad Hass es un signo de maduración el oscurecimiento de la piel. No siempre pasa de verde a negro. Hay ocasiones en las que el verde se hace más oscuro. Otra indicación es que al palparlo cede un poco a la presión del dedo.

3.- Si lo compra inmaduro no se le ocurra guardarlo en el frigorífico. Lo mejor es dejarlo a temperatura ambiente, en un lugar no demasiado seco. Meter la fruta verde en el frigorífico no ayuda a su maduración. También se debe evitar golpearlos. Para el gerente de Natural Tropic, empresa especializada en frutas tropicales, Prudencio López, un aguacate inmaduro en el frigorífico corre el riesgo de que la pulpa se le ponga gris.

4.- Si lo que quiere es acelerar su maduración, además de dejarlo a temperatura ambiente, se puede envolver en papel de periódico y poner los aguacates en el frutero junto a algunas manzanas o plátanos, que desarrollan etileno y ayudan a conseguirlo. El etileno es una hormona responsable de lo que se considera la maduración de la fruta.

5.- Aunque es un fruto muy polivalente en cuanto a su uso gastronómico, casi siempre se piensa en el aguacate como una verdura, bien para platos principales o para ensaladas, cócteles o guacamole. Sin embargo, son muchas también las personas que lo ven y utilizan como fruta y que lo usan para postre , helados, jugos o crema inglesa. Un aguacate con una tostada con un poco de aceite de oliva se está convirtiendo en un desayuno cada vez más apetitoso.

6.- El peso ideal de un aguacate es 180 gramos. Lo mejor es elegirlos del tamaño que más convenga. Tenga en cuenta que una vez cortado al exponerse la pulpa al aire tiende a oxidarse. Para evitar que se oxide, si tiene que dejar parte de la fruta sin usar, puede liarla en papel film y guardarla en el frigorífico. Hay quienes aconsejan también usar una cebolla, introducir los trozos junto con el aguacate con el hueso hacia arriba en un envase. Los vapores de la cebolla ayudarán a mantener el color verde y la frescura del aguacate, sin darle sabor, puesto con sólo estará en contacto con la piel. Otras personas rocían la parte que no va a utilizar con unas gotas de limón y lo envuelven en papel film antes de guardarlo en la nevera.

7.- A la hora de quitarle la piel la forma mejor de hacerlo es evitar pelarlo con un cuchillo La forma más práctica es cortarlo por la mitad en dos, girando alrededor de la semilla, para después girar las dos mitades y despegarlas. La pulpa se saca fácilmente con una cuchara. Puede utilizar también la cuchara para trocearlo.