Una ruta por Gros para disfrutar del buen comer y beber El barrio donostiarra de Gros se ha consolidado como un referente gastronómico por la calidad y la versatilidad de sus establecimientos hosteleros; aquí tienes nueve paradas imprescindibles para asegurarte una experiencia y servicio de calidad

La Plata Tu rincón gastronómico para ver los partidos de la Real

Dirección Padre Larroca, 14

Teléfono 943 29 02 39

En el corazón del barrio de Gros, a apenas unos metros de la iglesia de San Ignacio, se encuentra este establecimiento que se ha consolidado gracias a su buen hacer desde primera hora del día hasta la noche.

Porque La Plata es un lugar ideal para desayunar, comer, cenar o tomarse una copa. Por ejemplo, qué mejor lugar para disfrutar de un buen café acompañado de algún pintxo de la barra. O cómo no parar a media mañana para probar su tortilla, una de las más demandadas del barrio. Las hay de diferentes tipos, pero todas cuentan con un denominador común: la calidad de su materia prima. Está la clásica, que nunca puede faltar, pero es imprescindible probar la de ibérico, queso y pimiento verde.

Y si lo que te apetece es sentarte y conocer su carta, los platos combinados, los sándwiches y las hamburguesas son opciones más que interesantes para comer o cenar. Una de sus especialidades son esas hamburguesas que uno puede construir a su imagen y semejanza. Tanto en su interior como en su terraza, que es toda una tentación en los meses de verano. Tranquila, amplia y bien ubicada, lo tiene todo para aprovechar el buen tiempo. También es perfecta para una buena copa en esas noches de verano que se alargan.

Y si eres un apasionado del fútbol, puedes ver los partidos de la Real o de la Champions League en sus pantallas. Un motivo más para acercarte a este clásico del barrio de Gros que aúna buena gastronomía y mejor ambiente.

Janari Jauregia Una brasa que fusiona Euskadi con Ecuador

Dirección Avenida de la Zurriola, 28

Teléfono 943 29 70 79

Frente a la playa de La Zurriola, JJ lleva ya tres años ganándose a los amantes de la gastronomía del barrio de Gros. En base a un producto de calidad y con la brasa como hilo conductor, la gastronomía vasca y la ecuatoriana se dan la mano para ofrecer una propuesta que fusiona a la perfección estas dos gastronomías.

El producto es protagonista principal y, sin grandes artificios, el equipo de cocina de JJ ofrece platos tradicionales vascos trabajados con cariño y respeto por la materia prima.

La cocina ecuatoriana tiene un lugar esencial también en la carta y es más que recomendable acudir a probar el hornado, un plato ecuatoriano en el que la carne de cerdo trabajada a la brasa durante varias horas da lugar a una propuesta espectacular, en la que las tortillas de patata y el pico de gallo se convierten en acompañantes ideales.

Tanto si te gusta disfrutar de la cocina tradicional como si quieres sentir los sabores de Ecuador, JJ, en pleno paseo de La Zurriola, es una opción imperdible.

Pastelería Opilla El capricho que buscan los paladares golosos

Dirección Gran Vía, 26

Teléfono 943 27 81 85

WhatsApp 670 657 825

Instagram @pasteleriaopillagros

En Gros, el postre o cualquier capricho dulce que se nos antoje se compra en la esquina de Gran Vía con Carquizano. Allí se encuentra Pastelería Opilla, un establecimiento emblemático del barrio que ha sabido adaptar su oferta a los nuevos tiempos y demandas de los consumidores, ofreciendo múltiples combinaciones en sus raciones, tamaños y sabores.

El buen hacer y la variedad son las señas de identidad de Opilla, que ofrece un amplio surtido de productos elaborados artesanalmente y a diario en su propio obrador, tales como pastas, pastelitos de bocado y una bollería artesanal y siempre recién hecha que incluye cruasanes, napolitanas, suizos, caracolas… pero también cuenta con dulces delicias para celebraciones y ocasiones más especiales. Hablamos de reconocidos pasteles y tartas como la pantxineta, el besugo, el brazo de gitano, la tarta de queso o de manzana y, cómo no, su reconocida tarta Dovi.

Si quieres darte un capricho dulce, Pastelería Opilla es tu lugar. Una pastelería para chuparse los dedos que, además, trabaja también bajo encargo, teniendo la opción de hacer tu pedido tanto por teléfono como por WhatsApp. Todo ello con un servicio y una atención que te dejarán un inmejorable sabor de boca.

Simona Specialty Coffee Club Una comunidad en torno al café consciente

Dirección Ramón María Lili, 2 (bajo)

Web simonacoffeeclub.com

Instagram @Simonacoffeeclub

Simona es una comunidad que gira en torno al café de especialidad. Su filosofía parte del concepto de aldea: ayudarnos entre nosotros y valorar cada eslabón de la cadena. Por ello, agradecen a todos los que hacen posible lo que son: desde los productores y tostadores, hasta su equipo, colaboradores y, por supuesto, quienes les visitan cada día.

Seleccionan cuidadosamente los lotes de café desde el origen, asegurando que los productores reciban un pago justo y colaborando con tostadores que cuidan cada detalle del proceso. Cada lote es único y limitado, reflejando el respeto por las manos que lo hacen posible.

Esta mirada se extiende a todo lo que sirven. Trabajan con productores locales de leche, pan, chocolate y matcha, fomentando una economía circular y responsable. En su cocina, todo se elabora de forma casera, con tiempo, sin atajos y con la intención de ofrecer calidad real.

En Simona creen que el café y la comida pueden unir a las personas. Quien les visita se convierte en parte de una comunidad que valora lo auténtico, lo honesto y el placer de hacer las cosas bien.

Marquet No hay mayor referente en el barrio que la Panadería de Gros

Dirección Secundino Esnaola, 8

Teléfono 943 27 30 29

Web www.grosekookindegia.eus

Que los vecinos del barrio hagan cola para comprar en un comercio es buena señal. Y es lo que ocurre a diario en Marquet, la Panadería de Gros que se ha convertido en uno de los mayores referentes en materia de alimentación del barrio donostiarra. Y los ingredientes clave del éxito no son otros que la artesanía, la calidad y la autenticidad del trabajo que desarrollan a diario con mucho mimo desde hace 35 años.

Reconocida por la elaboración tradicional de sus productos y por su cuidada atención al cliente, Marquet es una parada imprescindible para todos aquellos amantes del buen pan, ya que disponen tanto de Euskal Ogia, como de otras muchas variedades artesanales a las que suelen incorporar innovaciones. Pero Marquet es mucho más que una simple panadería y también dispone de un amplio surtido de productos de bollería y pastelería, siendo los más populares los moskovitas, los empiñonados, los brioches y las rosquillas.

Un oasis de sabores auténticos que logran a través de la artesanía e ingredientes de primera calidad. Es lo que ha llevado a Marquet a convertirse en la Panadería de Gros y a ganarse un lugar en el corazón del barrio de Gros.

La Perola La cocina y los sabores de aquí y de siempre, para llevar

Dirección San Francisco, 37

Teléfonos 943 06 79 06 | 681 174 588

También en Centro (Easo, 5. Esquina con San Marcial) y Zuatzu (Juan F. Gilisagasti, 4. Edificio Pl@)

Teléfonos 943 32 49 57 y 697 780 050 (Centro) | 843 67 55 68 y 600 797 796 (Zuatzu)

Web www.laperoladonostia.com

Instagram @laperoladonostia

A pesar de haber llegado a Gros el pasado mes de junio, La Perola lleva ocho años ofreciendo comida tradicional lista para llevar en sus otros dos locales de la ciudad, ubicados en el Centro y Zuatzu. La clave de su éxito no es otro que esas recetas tradicionales que evocan el sabor de la abuela, elaboradas a fuego lento, con cariño y, cómo no, ingredientes de aquí.

Ya sea porque eres una persona mayor (o no tanto) que no quiere o no puede cocinar en su día a día, porque comes a diario en la oficina, porque tienes un plan puntual… La Perola es una opción idónea para quienes buscan comida de calidad para llevar y a un precio muy asequible. Además de una extensa carta, disponible a diario y por encargo para celebraciones especiales, ofrecen cada día un menú diferente con seis alternativas -dos primeros, dos segundos y dos postres-, con disponibilidad para elegir la fórmula que mejor se adapte a ti: menú completo, medio o solo un plato.

El sistema no puede ser más sencillo: puedes pedir por teléfono o por WhatsApp -próximamente también desde su web- y pasar a recogerlo o recibirlo en casa gracias a su servicio propio de reparto.

Ama-Lur Unos asados para chuparse los dedos

Dirección Carquizano, 7

Teléfono 943 27 45 84

Web www.amalurdonostia.com

Este histórico bar inició una nueva etapa el pasado 4 de julio de 2024. Y lo hizo con una idea clara: mantener la esencia que le había permitido alcanzar una gran fama e introducir algunas pinceladas para completar su oferta. Y el resultado está siendo excelente, tal y como demuestra la satisfacción de los clientes.

La especialidad de la casa siguen siendo los asados. El pollo continúa posicionado como ese plato imprescindible que te saca de un apuro o que se convierte en el gran protagonista de una comida familiar, pero sin olvidar otras propuestas tan suculentas como la codorniz o el codillo. También hay algunas novedades que han llegado a Ama-Lur para quedarse. Es el caso de todas las recetas de caza, como el ciervo y el jabalí; o de otras elaboraciones que están triunfando, como el conejo. A todo ello hay que sumar el cochinillo o el cordero asados, platos que nunca fallan.

Por otro lado, son muchos los que se han dejado seducir por un menú del día que brilla por su variedad (entre ocho y diez opciones de primero y segundo) y por su precio (16 euros). El éxito ha sido tal que también se trabaja el menú de noche o de fin de semana, todo con elaboraciones caseras que se preparan en la propia cocina del bar.

Y si hace buen tiempo, qué mejor que su terraza para disfrutar de cada plato.

La Gintonería Nuevos horizontes para una marca con alma

Dirección Zabaleta, 5

Teléfono 943 27 19 12

La Gintonería se ha consolidado en apenas una década como un referente imprescindible para los amantes de la coctelería. Desde su icónica ubicación en la calle Zabaleta, este espacio -creado y dirigido por Txema Huici- ha convertido la elaboración del gin-tonic y de los cócteles de autor en una auténtica experiencia sensorial. Detrás de su éxito se esconde una fórmula tan sencilla como exigente: producto de primera calidad, técnica impecable y pasión por el detalle.

Con un ambiente cuidado e íntimo, La Gintonería ha sabido crear un estilo propio que ha enamorado a clientes locales y visitantes, y que ahora da un paso más allá con dos nuevos proyectos que marcarán su evolución en 2026.

Por un lado, a partir de enero, La Gintonería lanzará un curso de formación, pensado tanto para aficionados como para profesionales.

Pero la gran novedad llega con el salto de La Gintonería al modelo de franquicia, un proyecto especialmente diseñado para el sector hotelero. Bajo el concepto 'Corner Hall by La Gintonería', los hoteles de 4 y 5 estrellas podrán incorporar un espacio exclusivo que reproduzca la esencia, carta y experiencia de la emblemática coctelería donostiarra.

Con esta nueva etapa, La Gintonería no solo amplía su horizonte, sino que exporta su filosofía: la excelencia como norma y la coctelería como arte.

Apu Mar Gastronomía 100 % peruana con toques de autor

Dirección Usandizaga, 20

Teléfono 943 18 03 59

Web www.byalabama.com/apu-mar-peruvian-food

Un pequeño rincón de Perú en San Sebastián. Un proyecto que va camino de cumplir los cuatro años y en el que la gastronomía del país sudamericano, especialmente aquellas recetas elaboradas con productos del mar, encuentran la excelencia. En Apu Mar han implementado una filosofía de trabajo que ha calado en los clientes y que ha derivado en que los ceviches, el pisco sour, el tiradito o las causas sean ya muy bien aceptadas, reconocidas por su sabor y su presentación.

Una carta con un claro acento peruano, pero en la que también hay espacio para la cocina nikkei, la cocina chifa, la cocina criolla… aunque, sin duda, los imprescindibles son los ceviches en todas sus variantes. Lo mismo que un ají de gallina, una de esas elaboraciones que son parte del ADN de Perú y de Apu Mar. ¿El remate final? Unos postres con los que puedes 'jugar', porque el dulce permite ese atrevimiento y ser un poco más innovador.

Pero no solo hay que destacar la buena materia prima de este restaurante, sino también un local cuidado que cuenta con tres espacios diferenciados repartidos en dos plantas y una pequeña terraza donde disfrutar de cada una de las propuestas de la carta. Y no olvides catar, en cualquiera de ellos, alguno de sus cócteles, perfectos para maridar cualquier plato.