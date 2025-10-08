Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los diez rosados con los que la D. O. Navarra reivindicó que estos vinos tienen mil posibilidades.

Rosados de Navarra: miran a su pasado, viajan ya a su futuro

Iñigo Belastegui

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:17

El de ayer fue un ejercicio de poner a los rosados navarros en el lugar en el que merecen y los asistentes salieron convencidos de que sí: pueden ocupar el lugar que ellos quieran en la gastronomía.

A esa certeza llegaron después de una 'wine session' en la que Beth Willard, experta internacional y apasionada de los rosados navarros, trajo una cuidada selección de referencias. Como en la variedad está el gusto, los hubo de todos los estilos y procedencias: ligeros y frescos, con tanta estructura que parecían musculosos, con barrica, 'inox' o ánfora... Sólo había un denominador común, que era la garnacha; por supuesto, navarra.

«Son vinos modernos que hablan de su pasado y que han hecho un viaje al futuro. Esta cata no quiere mostrar la calidad de estos vinos, sino hablar de las oportunidades que tiene el rosado navarro».

A su lado, David Palacios, presidente de la D. O. Navarra, asentía. «Son unos vinos con los que sacar pecho y poder ir a todos los mercados. Y es hora de poder romper algunos mitos, como que son vinos del año, porque algunos pueden alargar su longevidad. Los rosados navarros tienen infinitas posibilidades de maridaje, pero también de momentos en los que pueden ser disfrutados», terminaba Palacios, queriendo distanciar a estos vinos de la terraza y el verano.

