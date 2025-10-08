Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El grupo Sambastián ameniza la tarde del lunes en el estand de Río de Janeiro, donde Yon Pavón elaboraba caipirinhas.

Río de Janeiro marca el ritmo en Gastronomika

El destino invitado hace disfrutar a los asistentes con su ambiente, música y caipirinhas a la vez que toma las riendas de la Zona VIP

Álex López

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:17

El destino invitado en esta edición de San Sebastian Gastronomika, Río de Janeiro, está haciéndose notar en el Kursaal y, nunca mejor dicho, marca el ritmo del congreso. Y es que, sobre todo por las tardes, su estand está lleno de ritmo, color y sabor: el grupo Sambastián ha puesto a bailar a los asistentes mientras el coctelero Yon Pavón elaboraba caipirinhas. Después de coprotagonizar un 'cuatro manos' en la comida inaugural y de tener su presencia en la gala de la noche del lunes, ayer sus cocineros tomaron las riendas de la Zona VIP, un espacio donde los asistentes pudieron probar dos interpretaciones de recetas típicas de la cocina carioca: 'el pão de queijo e tartar de palmito' y la feiojoada completa. Elia Schramm (Babo y Francese), Danilo Parah (Rudä y Maska) y Luciana Berry (difusora de la cocina carioca en Reino Unido) fueron los responsables de traer hasta Donostia estas señas de identidad de la cocina de Río de Janeiro.

