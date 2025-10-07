Río y Gipuzkoa se entienden a la perfección El carioca Rafa Costa e Silva y el beasaindarra Roberto Ruiz protagonizan un 'cuatro manos' en la comida inaugural del Congreso

Iñigo Belastegui Martes, 7 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Entre los comensales invitados a la comida inaugural celebrada en el Comedor Gastronomika nadie sabía a ciencia cierta en qué lengua se podían comunicar el beasaindarra Roberto Ruiz (HIKA) y el carioca Rafa Costa e Silva (del dos estrellas Michelin Lasai, Río de Janeiro), pero lo cierto es que en los fogones sus recetas se entendieron a la perfección. Será que el idioma de la cocina es universal, porque cada chef interpretó las recetas a su manera, pero siempre defendiendo su origen y su cercanía.

Ellos, y sus equipos, fueron los responsables de ofrecer esta comida inaugural que fue el mejor reflejo de cómo Río de Janeiro, destino invitado en este 2025 en San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country, no está, al menos en lo culinario, tan lejos de Gipuzkoa. Cierto es que, en este caso, tiene, además, todo el sentido del mundo, porque el cocinero carioca fue alumno aventajado de Andoni Luis Aduriz y en Mugaritz se formó durante cinco años, llegando a ser chef ejecutivo.

Costa e Silva es un cocinero moderno en las técnicas, pero defensor a ultranza del kilómetro 0 (tienen su propio huerto en un restaurante en el que la experiencia comienza en el jardín) y ahí no puede coincidir más con un Roberto Ruiz que se encontró muy cómodo en este 'cuatro manos'. Si esta cita hubiese sido un examen, la nota obtenida habría sido de matrícula de honor.

Emoción y responsabilidad

Roberto Ruiz, por su parte, destacaba la importancia que tiene el congreso para los chefs, «porque es un lugar en el que nos encontramos los cocineros guipuzcoanos entre nosotros y también con esos compañeros que vienen desde otros lugares». Cocinar en esta comida inaugural «es una responsabilidad importante, pero aquí venimos con la cocina que nos gusta, la de la tierra, con sus sabores y orígenes locales».

El equilibrio perfecto

Los aperitivos fueron algunos de los grandes éxitos de Lasai, como el crujiente de araruta, ensalada fresca de hojas; la quinoa, banana, queso y kale; la linaza, anacardo, palmito; o el pan de queso, guayaba. El primer plato del menú también tenía procedencia carioca y fue el chayote, tahine blanco y negro, melón, pescado. Después, el cocinero de HIKA tomó el testigo para presentar su pilpil de legumbres y bacalao, primero; y el guiso de oveja latxa y verduras de invierno, después. Los postres fueron compartidos por ambos: compota de manzana de Regil y helado de avellana, por un lado; y açaí, nuez de Brasil, chocolate, por otro. Todas y cada una de las recetas mostraban la identidad y el alma de sus respectivas cocinas, pero siempre en perfecta armonía.

El café fue Baqué, se pudo probar las aguas minerales de S.Pellegrino & Acqua Panna y la bodega estuvo compuesta por una selección de vinos Rioja Alavesa.