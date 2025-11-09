Urritza Sagardotegia, comida de familia

En muchos restaurantes se denomina 'Comida de familia' a la comida que comparten los miembros del equipo antes o después de cada servicio. Me ha ... parecido un concepto que define muy bien mi experiencia en Urritza Sagardotegia. Me acerqué hasta Aduna, entre pabellones, fábricas, un rincón puesto con gusto, un pequeño oasis gastronómico en medio del polígono. Me acomodé en una de las mesas largas que tienen en la zona del bar y viajé a través de las propuestas que ese día ofrecían en el menú del día. Pero, lo mejor estaba guardado para el final, cuando una vez finalizado el servicio de comidas se sentó la familia Sarasua-Aranburu en la mesa, Ángel, Resu, Iker y Naiara. Yo con el postre, ellos comiendo, compartiendo un momento de esos que me parecen un regalo, sentirme uno más de la casa, conocer la historia familiar, el por- qué del éxito de su proyecto. Una conversación que enriqueció mi visita gastronómica a Urritza Sagardotegia.

Urritza Sagardotegia Dirección Polígono Urtaki 29 bajo (Aduna)

Teléfono 943693396

Comedor 1 para 120 comensales

Cierre Sábado noche y domingo

Monedas 2 de 5

Menú del día 16€

Menú fin de semana 18€

Carta 38€

El próximo 2 de febrero celebrarán su 30 aniversario. Lejos queda ya aquel 1996, cuando Angel Sarasua y Resu Aranburu abrieron las puertas de la que hoy es su casa. La familia de Resu contaba con un caserío en Zizurkil, Pagamuño, donde elaboraban sidra y donde Angel ya andaba trasteando. Historia de la familia que se recoge en las imágenes que tienen puestas en el comedor. Siguiendo esa tradición familiar, la pareja decidió abrir su propia sidrería en Aduna. Hoy cuentan con la ayuda de la segunda generación familiar, con Iker a la cabeza, tras la barra, y si tenéis suerte os deleitará con su arte coctelero. Hasta hace poco regentaron el Bar Olaeta en el barrio donostiarra de Amara, de 2013 hasta el año pasado, 2024. Tras su cierre centran su energía en Urritza Sagardotegia, cuyo éxito no se entendería sin la pasión y la incansable labor que ha hecho y hace la familia día tras día, y ahí siguen, al pie del cañón, con la misma ilusión y energía que el primer día.

La cocina de Urritza no tiene mucho misterio, es una cocina casera, la de siempre, la de nuestras casas, la cocina de la abuela, recetas familiares, reconocibles, las de toda la vida. Una propuesta que cuida el día a día, a todos aquellos que se acercan diariamente a su comedor, son muchos, el ir y venir es constante, buscan el calor del hogar, disfrutar de una cocina rica, elaborada a partir de producto fresco, seleccionado, con una relación entre la calidad y el precio, más que interesante. Propuestas atractivas que sorprenden. La familia da cierta libertad a las cocineras para que hagan sus propuestas, aporten su personalidad a la cocina diaria. Por ello, su cocina refleja los 30 años de trayectoria, con el sello y la personalidad que ha ido aportando cada cocinero en los fogones. Muchas veces menos es más, la magia de la sencillez. Hoy en día, Aly, Nerea y Aizpea son las que dirigen la cocina.

Fue Aly quien me puso sobre la pista de Urritza Sagardotegia y quien se encargó de proponerme el viaje a través de los platos que aquel día ofrecían en su menú del día, un menú que cuenta con 5 primeros y 4-5 segundos platos para elegir. Fue un viaje interesante, con propuestas atractivas que van más allá de una cocina clásica.

Primero, un glaseado de setas que sirven sobre una base de puré de patatas y culminan con huevo escalfado, una receta propia, sabrosa, con potencia. Le siguió el placer de una buena ensaladilla rusa, receta de la familia, la llevan elaborando siguiendo la misma receta desde siempre, la frescura, el contraste y combinación de sabores, el equilibrio. Los primeros platos terminaron con un risotto carbonara, un gran plato, una versión de la tradicional receta italiana, pero en esta ocasión elaborada con arroz, un punto cremoso que era pura delicia, intensidad de sabor en cada bocado, una explosión de sabor.

De segundo, 3 platos, 3 guiños a nuestra tradición culinaria. Por un lado, la merluza en salsa verde, icono de nuestro recetario de toda la vida, con una salsa verde de espinaca como acompañante que le aportaba personalidad. Por otro lado, las carrilleras de Black Angus guisadas, un placer en boca, con la carne que se deshacía y una salsa de toma pan y moja. Por último, el ciervo guisado, temporada de caza, carácter en cada bocado. De postre, un maravilloso tiramisú casero. Como colofón, Iker sacó a relucir su conocimiento, estudió en la European Bar Tender School de Madrid y me cautivó con un cocktail de propia creación, su versión del Espresso Martini elaborado con ron, Bayleys, leche condensada, café y canela, muy elegante en boca, un gran punto final. Treinta años haciéndonos sentir en casa, treinta años cocinando nuestra historia, el calor del hogar. On egin!