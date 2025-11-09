Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los responsables del Urritza, en el acogedor comedor. José Mari López
Gastronomía | Restaurantes

Urritza Sagardotegia, comida de familia

Cocina casera de toda la vida sin trampa ni cartón

Oraitz García

Oraitz García

Domingo, 9 de noviembre 2025, 06:44

En muchos restaurantes se denomina 'Comida de familia' a la comida que comparten los miembros del equipo antes o después de cada servicio. Me ha ... parecido un concepto que define muy bien mi experiencia en Urritza Sagardotegia. Me acerqué hasta Aduna, entre pabellones, fábricas, un rincón puesto con gusto, un pequeño oasis gastronómico en medio del polígono. Me acomodé en una de las mesas largas que tienen en la zona del bar y viajé a través de las propuestas que ese día ofrecían en el menú del día. Pero, lo mejor estaba guardado para el final, cuando una vez finalizado el servicio de comidas se sentó la familia Sarasua-Aranburu en la mesa, Ángel, Resu, Iker y Naiara. Yo con el postre, ellos comiendo, compartiendo un momento de esos que me parecen un regalo, sentirme uno más de la casa, conocer la historia familiar, el por- qué del éxito de su proyecto. Una conversación que enriqueció mi visita gastronómica a Urritza Sagardotegia.

