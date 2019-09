RESTAURANTES SushiTake: gran variedad de recetas asiáticas de calidad El stand de SushiTake del Centro Comercial Urbil. IÑIGO PERAL Jueves, 19 septiembre 2019, 06:44

SushiTake no para de crecer. A día de hoy, cuenta con más de 70 stands repartidos por el continente europeo, de los cuales más de la mitad se hallan en territorio español. En Gipuzkoa, se pueden degustar sus exquisitas recetas tradicionales de inspiración asiática en el Eroski de la Calle de Araba de Zarautz y en los supermercados de Garbera y Urbil. La combinación de su delicioso sushi artesanal y de la mejor selección de platos fríos y calientes disponibles al estilo 'take away' son la clave de su exitosa expansión.

Todo ello se debe a que SushiTake mantiene su compromiso de calidad en sus platos, seleccionando las mejores materias primas. Sus productos se elaboran ante los ojos de los consumidores, con las máximas garantías sanitarias. Principalmente, destaca su gran variedad de sushi artesanal, de máxima frescura, preparado con ingredientes frescos y diariamente seleccionados. Sus Makis y Temakis, Nigiris y Sashimis, California & Roll, Fresh Tulips, Gunkans e Inaris completan una extensa y variada oferta de excelente sushi, que se puede, a su vez, saborear extensamente a través de sus bandejas mixtas.

Mucho más que sushi

El menú de tradición asiática de SushiTake destaca por su heterogeneidad, lo cual se refleja en su carta, que va más allá del sushi. Un claro ejemplo son sus recetas con pan bao, un panecillo asiático cocinado al vapor, cuyos ingredientes principales están presentes en gastronomías de los países orientales. Los hay de pescado, de pollo teriyaki, de surimi, de cerdo agridulce, de ternera o de pollo al curry.

Igualmente, han sabido aprovechar el nuevo y extendido hábito de comer en bowl. Los Yakis y los Udon son una mezcla de vegetales, carnes, pasta y hierbas aromáticas de primera calidad que conforman una explosión de sabores en cada plato. El Yaki vegetal –cocinado con Yakisoba o tallarines fritos, Edamame o vainas de soja inmaduras, cebolla roja, calabacín, zanahoria, jengibre y sésamo– y el Udon vegetal –elaborado con tallarines Udon, Edamame, cebolla roja, calabacín, pimiento rojo, jengibre y sésamo– son una magnifica alternativa para vegetarianos, veganos y todos aquellos que buscan comida sana y nutritiva. En el resto, se combinan las distintas carnes –Teriyaki, cerdo agridulce, ternera o pollo Teriyaki– con todo tipo de vegetales, pasta y complementos.

Los amantes del arroz también están de enhorabuena, con el tradicional plato japonés Donburi. Este cuenco, que contiene pescado, carne, verduras u otros ingredientes, se cocinan y se sirven juntos con arroz. Anguila, langostinos, cerdo agridulce, pollo al curry o ternera son los componentes principales, y junto con el arroz y vegetales –sobre todo canónigos, zanahoria y alga Nori– forman una gustosa variedad de sabores.

En lo que respecta a las ensaladas, y en sintonía con la alimentación saludable, siguen la receta Poké. Esto es, son ensaladas de pescado servidas como aperitivo o plato principal. Llevan atún, salmón, surimi o langostino, y en otras ocasiones, también carne. La oferta de platos principales la completan el Chirasi y el Tartar. El primero, es una preparación clásica japonesa formada por piezas de sashimi sobre arroz, y aderezada con vinagre. La segunda, de carne o pescado fresco picado fino, opcionalmente con condimentos o salsas.

Constante renovación del menú

El amplio repertorio de SushiTake se complementa deliciosamente con platos elaborados a la plancha, wok y complementos –Dim Sum, Gyoza, Shao Mai, tempura, Yakitori de pollo y langostino, y pollo japonés– y dulces de origen nipón –Dorayaki de chocolate y judía roja y Mochi de chocolate y de queso y fresa–.

No obstante, los adeptos de la gastronomía asiática deben permanecer pendientes, ya que SushiTake no cesa de renovar su carta y de brindar la posibilidad de paladear nuevos sabores y nuevas texturas y alternativas gastronómicas para todos los gustos. Y lo que es más atractivo todavía, con la ocasión de pedir para llevar, y adquirir un manjar para disfrutar en cualquier lugar y horario.