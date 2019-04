Sorpresa gastronómica Cocina de producto y actualizada en el barrio de Olaberria en Irun, donde la parrilla cobra un gran protagonismo Borja Bereziartua, a la izquierda, junto al resto del equipo del Asador Ana Mari. / JUANTXO LUSA ORAITZ GARCÍA Lunes, 1 abril 2019, 08:14

Tenía ganas de conocer el Asador Ana Mari, tras el éxito cosechado en el Concurso Nacional de Parrilla en el pasado San Sebastián Gastronomika, la verdad que venía recibiendo buenas referencias sobre esta nueva aventura de la familia Bereziartua-Egaña. Pues esta semana me he quitado el gusanillo y he de confesaros que se ha convertido en uno de los grandes descubrimientos gastronómicos del año.

Con Borja Bereziartua a la cabeza, el Ana Mari lleva abierto como tal, desde el pasado 26 de octubre, cuando cogieron el relevo del Labeko Etxea. Una extensión del Portuetxe donostiarra, dónde sigue estando Borja, un lugar donde darse un señor homenaje. Al frente de la cocina Rafa Raya que ha pasado por prestigiosos fogones como los del Frontón de Tolosa, Iriarte Enea de Berrobi y Laia de Hondarribia.

Sabía que la parrilla era uno de los pilares de su cocina, aún así me sorprendió el alto nivel de los platos, una cocina cuidada, con toques actuales, con productos reconocibles pero presentados de una manera especial, vestidos de gala con técnicas culinarias de hoy en día y que acompañan y realzan el sabor del propio producto.

Cuatro platos representativos de su propuesta culinaria son la ensalada de ventresca, dónde tenemos un tartar de tomate encurtido que sorprende por su dulzura y textura, acompañada de una muy interesante espuma de aceite y ventresca de bonito; el fresco y sabroso tartar de gambas y vieiras acompañado de caviar y un jugo de las cabezas que es puro sabor a mar y acompaña perfectamente el tartar; el trufa cap i pota, un guiso tradicional catalán de careta y manitas de cerdo que es servido junto a un puré de patata trufado y láminas de trufa; y el refrescante e interesante postre de frutos rojos dónde se unen para deleitarnos una mamia de frutos rojos, el granizado de fresa, el helado de queso, el chocolate con Peta Zetas y frutos rojos.

La parrilla es un pilar, una de las claves de la cocina del Ana Mari. A su frente, Unai Paulis, un joven parrillero pero que poco a poco está haciéndose su nombre y hueco entre los mejores parrilleros de nuestro país. Joven sí, pero con una amplia trayectoria. Ahora es el rey de la parrilla del Ana Mari, dónde borda y asa a la perfección grandes piezas de pescado y carne. En mi visita me cuidó y cautivó con una hegala de mero. Y qué decir de la chuleta. La reina de la casa, un producto de diez que Unai asa a las mil maravillas y dónde despliega todo su arte parrillero. La chuleta la podemos acompañar de patatas, pimientos o ensalada verde.

Esos son los platos que yo conocí, que tuve la suerte de degustar y disfrutar, pero igual de buenos e interesantes son las alcachofas, que van con una crema de alcachofa al fondo, las alcachofas y papada ibérica; el tradicional arroz con almejas; el rodaballo o el lenguado a la parrilla acompañada de patatas panadera y refrito tradicional; las gambas de Huelva a la parrilla; la merluza en salsa verde, aunque también la podremos tomar a la parrilla o frita; y postres como la tarta de queso, la tarta de limón, el hojaldre de manzana, la torrija o los sorbetes que pueden ser de limón y cava o mandarina y txakoli.

Para regar tantos suculentos platos cuentan con una cuidada selección de vinos, donde predominan los Riojas y Riberas, una selección que sigue la línea del Portuetxe, grandes vinos que acompañan a la perfección un gran homenaje culinario.

Tras el éxito cosechado en el Concurso Nacional de Parrilla, Unai Paulis y el Ana Mari se disponen a pelear por conseguir el doblete, por vestir la txapela que acreditará mañana al mejor parrillero de carne de Euskal Herria, en el concurso que se celebrará en el marco de Zarautz Parrilan, y dónde deseamos la mejor de las suertes a los 20 participantes que mostrarán sus dotes asando pescados y carnes durante hoy y mañana. Allí estaré, hoy y mañana, intentando acertar en la elección del campeón.

Una sorpresa culinaria que os recomiendo que visitéis o por lo menos lo apuntéis para algún día acercaros a disfrutar de su cocina, de su más que interesante propuesta gastronómica. El Asador Ana Mari va a dar mucho de qué hablar, tiempo al tiempo. On egin!