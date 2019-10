Civico 14, il sapore italiano Nicola Virdis, Giuseppe Di Matteo y Marco Bellinzis son los responsables de la trattoria Civico 14. / MORQUECHO Auténtica cocina italiana, recetas del país transalpino para cuya elaboración usan nuestros productos ORAITZ GARCÍA Lunes, 14 octubre 2019, 06:47

La cocina italiana es una de las más internacionales, una de las más conocidas y extendidas a lo largo y ancho del planeta. En cualquier lugar o rincón del mundo encontraremos platos de pasta bolognesa, carbonara o pizza margharita. He nombrado varios de los platos más significativos de la cocina transalpina, pero la cocina italiana va mucho más allá, la riqueza de su mercados y fogones es inmensa un mundo por degustar.

En busca de que abramos nuestra mente y descubramos sorprendentes platos, han aterrizado en nuestra ciudad, en Donostia, tres italianos de pura cepa. Dos llegados desde Cerdeña, Nicola Virdis y Marco Bellinzis, y el tercero oriundo de Basilicata, Giuseppe Di Matteo. Tres apasionados de su cocina, grandes conocedores de los productos de su tierra. Tenían ganas de abrir un negocio juntos, de emprender una aventura hostelera entre los tres y es así como llegaron a Donostia, sobre todo, atraídos por Marco, que ya lleva 6 años entre nosotros.

Así empezó Civico 14 su andadura el pasado 2 de febrero, con las ganas y la intención de dar a conocer la amplitud y riqueza que tiene la cocina italiana. Tenéis que ir con la mente abierta, no penséis que en la carta encontraréis pizzas o típicos platos de pasta. Veréis propuestas como los spaghettis con almejas y botarga, la berenjena a la parmiggiana, los fussili con ragout de cordero, la fregola con txangurro, el cochinillo crocante o el pescado fresco del día con su toque italiano. Dejaos guiar y asesorar.

Me acompañaba Maider, la persona que ha guiado magistralmente el barco comunicativo de Zaporeak y una buena aficionada a la cocina italiana. Cogimos la carta, empezamos a leer sus propuestas, a ver cuáles eran las que más nos seducían. Pero, podríamos decir que todo se nos fue al traste cuando Giuseppe nos comentó que fuera de carta tenían burrata con rúcula y capocollo y decidimos optar por ello para abrir boca. Todo un acierto.

Decidimos compartir los segundos platos, para probar más cosas. Maider tenía claro que quería los ravioli gamberi e zucchine, unos deliciosos raviolis de langostinos con calabacín, menta y limón. Qué frescura de plato, donde los sabores casaban a la perfección, unos suaves raviolis, donde, a mi me sorprendió muy gratamente el frescor que le aportaban la menta y el limón. Les hice saber mi agradable sensación a Marco y Nicola, y me contaban que el uso del limón y la menta es muy habitual en su tierra, en Cerdeña.

Yo me dejé recomendar por Giuseppe y me sugirió un plato recién elaborado, siendo yo el primero en probarlo: orecchiette con boletus. Una pasta que iba acompañada de boletus, y bien de cantidad, con mucha potencia de sabor, un plato diferente, sabroso y que nos gustó mucho. La presencia del hongo es importante, con medio hongo a la plancha como guinda del plato y una salsa de intenso sabor que luce y ayuda a disfrutar de la pasta.

Para poner el colofón dulce a la comida, Maider optó por el tiramisú, el postre italiano por excelencia. Un postre que tiende a ser contundente, potente, que no es el caso del tiramisú del Civico 14, es un tiramisú ligero y delicado, muy elegante en su presentación y sabor, un muy buen tiramisú, sí señor. Yo decidí viajar a Italia a través de sus quesos. Nicola es un apasionado de los quesos y así nos da a probar quesos típìcos de su país: un peccorino, un queso de cabra curado y otro de vaca que vienen junto a una mermelada de higos caseros y un buen pan tostado.

Me gustó y me sedujo mucho la idea de traer esas recetas de la cocina italiana que no son tan conocidas en nuestro entorno y fusionarlas con productos de nuestra tierra, porque los productos frescos, sobre todo, las verduras, pescados y carnes de temporada los compran en nuestros mercados, para luego experimentar y jugar con ellos y ofrecernos una cocina interesante, diferente, sugerente y que nos hará sentirnos en una trattoria italiana sin movernos de nuestra ciudad. Eso sí, los tradicionales productos italianos los traen directamente desde Italia, productos de calidad.

No duden de que volveré y si a ustedes también les seduce y atrae la cocina italiana Civico 14 es su restaurante. Buon appetito!