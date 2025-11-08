Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Iranzu y Surya, a la espera de su clientela en el establecimiento. Félix Morquecho
Gastronomía | Restaurantes

Iranzu Taberna

Apañan su oferta guiados por su paladar y con producto elaborados que ellos mismos comerían en casa, con una tortilla de patata deliciosa

David De Jorge

David De Jorge

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:09

Hay localidades guipuzcoanas que no suelen tenerse en consideración por no poseer rutas de pinchos medievales o siderales, no ser «marco oficial incomparable» o no ... ofrecer a sus visitantes un puerto pesquero con motores fuera borda. Zestoa entra en esa categoría, para regocijo de sus habitantes, que saben lo que vale un peine teniendo a mano paisajes de ensueño, pasado de rancio abolengo, precioso casco viejo y playas azotadas por el mar Cantábrico a escasos minutos. Lo que viene siendo un paraíso terrenal. Para más inri, tienen un coso taurino de gran categoría, digno de cuadro con Manolas del eibarrés Ignacio Zuloaga, e iglesia con su torre campanario que partió un rayo un primero de diciembre de dos mil diecisiete, manda huevos.

