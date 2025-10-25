Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista del restaurante Granada Erreka, ubicado en un entorno precioso.
Gastronomía | Restaurantes

Granada Erreka, truchas fritas en el 'Bután' guipuzcoano

Bordan una carta llena de platillos y raciones simples, bien apetecibles, con el citado pescado crujiente, tostado y delicioso como destacado

David De Jorge

David De Jorge

Sábado, 25 de octubre 2025, 07:26

Comenta

Hay muchas maneras de llegar a este restorán paradisíaco, y una es desviarse desde la N-I a la altura de Zizurkil pillando la GI- ... 2631, santiguándote y echando ruta por Asteasu, hasta llegar al asador Izurtzu, al que iré algún día, ya les contaré. De allá tomas un desvío que discurre por carreteras inverosímiles que pasan frente a ermitas, sembrados, prados llenos de ovejas y vacas, desfiladeros, encuentros de caminos, caseríos, bordas y esa majestuosa venta de Iturriotz, mole imperturbable en la que pasó una noche el santo Inaxio de Loyola a su regreso de París, según dicen. Si se topan con ella, al mismo pie del monte Hernio, en el collado norte de la sierra, deténganse, rodeen la fachada a pie y alucinarán con las cicatrices arquitectónicas, los exvotos clavados con puntas en la puerta o esas terroríficas cruces pintadas con cal viva que reflejan que allá, una noche de mediados del siglo XVI, se quitó las botas y cambió de arreos el guerrillero de la fe. Si quieren datos más exactos consulten la enciclopedia de Auñamendi o alguna biografía en papel, porque el chat GPT y la Wikipedia se inventan todo lo que cuentan y son artilugios paridos por chismosos, afanosos, mentecatos, charlatanes y parlanchines. Ale, arreando, que es gerundio.

