Gerald's Bar, una cocina con alma

Hay sitios que van más allá del mero hecho de comer. Son lugares que al cruzar la puerta te inhiben de todo lo que te ... rodea, te sacan de tu rutina y te acompañan a vivir un momento especial. Gerald's Bar es uno de ellos. Cuando os hablé de él hace tres años os contaba que me sentía como si hubiera viajado al corazón de París, a esos bistrós que te acogen con una iluminación tenue, con velas encendidas (a la noche) y que ayudan a que te centres en lo más importante, en disfrutar de una experiencia gastronómica de esas que te hace reflexionar cuando vuelves a tu casa, a bien, claro.

Gerald's bar Dirección Iparragire 13 bajo (Donostia)

Teléfono 943083001

Comedor 1 para 35 comensales.

Cierra Lunes

Monedas 3 de 5

Menú del día 24€

Carta 60€

Cuántas veces habré pasado por la puerta del Gerald's Bar y pensar, tengo que volver a disfrutar de su cocina. En esas recibí un mensaje de Bella Bowring para invitarme a su décimo aniversario. No pude escaparme a la celebración pero me pareció la excusa perfecta para volver a este pequeño rincón gastronómico, y he de confesaros que la experiencia vivida superó con creces todas las expectativas.

Sabía que iba a cenar bien pero no esperaba que varios de los pases me dejaran una huella tan profunda, sobre todo los espárragos. Un producto que he probado de diferentes maneras, pero la del Gerald's me dejó sin palabras. Unos buenos espárragos cocinados en su punto perfecto, con un juego de sabores que lo acompañaban que fueron fuegos artificiales, una caja de sorpresas. Cerezas, mermelada de naranja y ajoblanco en el fondo, ahí es nada. Muchos os estaréis preguntando, ¿esos productos combinan bien? Pues sí. No había combinado nunca estos productos, y su mezcla me pareció sublime, mágica. Fue terminar el plato y pensar: aquí hay mucho conocimiento y técnica culinaria.

Diría que esa es la magia de la cocina del Gerald's Bar, donde la clave es el producto, el epicentro desde el que crean toda la experiencia. Nos encontramos ante una cocina diaria y muy viva. Es habitual encontrarte a Jessica Lorigo, la artista en la cocina, de búsqueda por los mercados de la ciudad, en busca de esos tesoros que luego mima y cuida en sus fogones. Un producto local, de cercanía, lo que pueden lo compran en el barrio, apostando por impulsar y ayudar al comercio cercano. A partir de ese producto seleccionado buscan la manera de que la gente disfrute, vistiendo los productos con vestidos interesantes, con guiños a sus raíces, para terminar creando propuestas viajeras, bocados mágicos que sorprenden, que transmiten conocimiento y técnica. Al mediodía un menú del día; a la noche, la carta, dos propuestas diferentes, que cambian. Una cocina temporal, de mercado, del día a día, donde se divierten y nos hacen felices, donde juegan y nos hacen disfrutar, donde consiguen que un producto humilde, reconocible, se convierte en placer, en toda una experiencia en boca. Una cocina con alma, con esencia. Una de las experiencias gastronómicas más interesantes que podemos vivir en Donostia.

Gerald Diffey aterrizó hará unos doce años en nuestra ciudad, de vacaciones, y se enamoró de Donostia. Un australiano que en 2015 abrió el Gerald's Bar. Y ahí sigue, pero con aire fresco. Hoy es Bella Bowring la cara visible, una londinense que aterrizó en Mugaritz, pasó por el Prontxio y aterrizó en Gros, sumándose a esta aventura, y aunque al principio le tocó remar, hoy en día surfea las olas con maestría, su atención te hace sentirte como en casa. La otra cara visible, es Jessica Lorigo, estadounidense, la artista, la jefa de cocina, que también aterrizó en Mugaritz, fue jefa de cocina en Topa y llegó al Gerald's, donde dirige los fogones desde el 2019, y ahora también es parte de la dirección. Junto a ellas, Milena Molina, la jefa de sala y sommelier, Lisseth Carvajal, Mart Calvo y Marta Martinez. Un equipo que es una familia.

Os he destacado los espárragos, pero la cena fue todo un homenaje de principio a fin. Desde el paté de campaña, santo y seña del local, hasta el maravilloso flan con fresa; no sé por qué será pero últimamente me estoy encontrando flanes que son obras de arte dulces. Además, unas deliciosas cebolletas guisadas acompañadas de guisante lágrima, puro placer, y una salsa de vino y mantequilla espectacular; por último, el conejo, un producto humilde que en Gerald's Bar adquiere valor gastronómico y que acompañado de habas y espárragos trigueros se convierte en toda una experiencia en boca. Que no se me olviden los quesos de Elkano, no necesitan descripción, el preludio perfecto a un buen postre. Fui feliz, muy feliz, con un homenaje gastronómico que estuvo maridado con una más que interesante selección de vinos. Dejénse guiar, dejénse recomendar y disfruten. Zorionak familia! On egin!