Cocina natural y saludable Aitor Urreta Etxezarreta e Isa Díaz llevan las riendas de Erronka Taberna, en Beasain. / JOSETXO MARÍN ERRONKA TABERNA Las legumbres, las verduras y los cereales son la base de la propuesta culinaria de Erronka Taberna ORAITZ GARCÍA ORAITZ GARCÍA Lunes, 21 octubre 2019, 07:12

No era la primera vez que visitaba el Erronka Taberna de Beasain que hoy en día dirige Aitor Urreta Etxezarreta. En verano del 2018 ya me dejé caer por allí, me comentaron que Aitor emprendía una nueva aventura y me acerqué a conocerlo en primera persona. Un pequeño bar, con apenas 4-5 mesas en el interior, pero con dos terrazas. En aquella visita, disfruté con el plato del día. Le planteé la posibilidad de escribir el artículo sobre su nueva aventura, pero me comentó que prefería esperar hasta tener bien definido el rumbo de su nuevo reto hostelero.

Y así es como aterricé la semana pasada en Beasain. Hace pocas semanas recibí la llamada de Aitor, en la que me contaba que había dado un cambio a su idea y oferta culinaria. Había decidido seguir apostando por el plato del día, pero sería un plato que giraba en torno a una cocina natural y saludable.

Al llegar me recibió Aitor y me presentó a la segunda pata del nuevo reto del Erronka, la cocinera Isa Díaz. Cuando era joven se acercó a la cocina macrobiótica y así es como descubrió el mundo de la cocina vegana. Su pasión por la cocina la trasladó a cursos, a formar y enseñar a las personas a elaborar este tipo de cocina en casa. En uno de esos cursos es dónde se conocieron Aitor e Isa y decidieron apostar por esa cocina que hoy en día se elabora y se sirve en el Erronka Taberna.

Isa y Aitor me explicaron brevemente su nueva apuesta y me senté dispuesto a conocer a introducirme en su cocina. El mismo día, coincidí en el Erronka con Anne Otegi y Vanessa Blazquez, de Osoa Cooking, que fueron las primeras que me introdujeron en este mundo de la cocina saludable, pero, la de Erronka fue mi primera inmersión en el mundo de la cocina vegana, pero no hay nada mejor que tener la mente abierta para conocer todos los aspectos del mundo culinario.

Para empezar, una rica sopa, enfocada a otoño e invierno, una rica y sabrosa sopa de lenteja roja, shi-take, boniato, tofu y miso, una sopa que me sorprendió muy gratamente, por su sabor y por lo que me explicó Isa der sus cualidades saludables: me contó que el miso es una medicina, que en su día ayudó a muchos japoneses tras los ataques de las bombas atómicas.

De segundo plato, un pastel de mijo con boniato, shi-take, cebolla y coliflor, acompañada de bechamel vegana. Un plato suave, donde los ingredientes casaban muy bien, plato que me gustó. Isa, aprovechó que tenía preparada una quiche de verduras para que la probara, una buena quiche, diferente, elaborada con chiribia, zanahoria, puerro, cebolla, tofu y tofu ahumado, curioso e interesante en boca. Para terminar, un dulce bizcocho de chocolate.

A mi me sumó la quiché, pero el plato del día del Erronka Taberna es contundente, en mi visita tocó sopa y segundo plato, durante el verano han ofrecido una ensalada y una segunda elaboración. Es un plato que llena, que satisface y que mira a todo el mundo. Una cocina vegana, la del plato del día, en la que no utilizan proteína animal, una cocina sabrosa, elaborada, recetas caseras, de creación propia, una cocina que cambia, que varía dependiendo de la estación y de los productos y verduras que ofrezca el mercado.

Le contaba a Isa mis recuerdos de haber comido alguna vez tofu y productos de ese tipo, y que me había parecido una línea de productos insípida, y sí, me dijo que sí, pero que ahí radica el secreto y el éxito de la cocina del Erronka: partiendo de esos productos, elaborar platos que seduzcan los paladares de todos los que se acerquen hasta Beasain. Una cocina que me sorprendió, y que he de confesaros que me gustó y me hizo ver este tipo de platos con otros ojos, una cocina que os invito a degustar, aunque sea una vez y luego que cada uno decida por si solo.

Rápidamente, un vistazo a la barra, dónde encontraremos pinchos tradicionales que no se limitan a la cocina vegana, pinchos para poder almorzar o tomar el desayuno, pinchos de tortillas variadas, lomo, gildas, albóndigas, lengua o pudding.

Una cocina diferente, una apuesta culinaria interesante, un nuevo reto que os invito a probar y conocer, esa es la cocina del Erronka Taberna. On egin!