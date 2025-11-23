Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Errioguarda Enea, cercanía y creatividad

Una mirada al pasado poniendo en valor el trabajo de pequeños productores

Oraitz García

Oraitz García

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:07

El pasado 30 de octubre tuve la suerte de vivir una velada de las que dan sentido a este oficio. Fue en el restaurante Errioguarda- ... Enea, en Hernani. Sus chefs Santiago Vazquez y Beñat San Sebastian presentaban el nuevo menú degustación de otoño. Para ello organizaron una bertso-afari con el arte de la palabra de Jon Maia y Onintza Enbeita que vistió los platos, y donde también pudimos conocer de cerca la labor que realizan productores cercanos y que ponen en valor nuestra tierra, como Iparragirre Sagardotegia, con su propuesta de una especie de sidra con miel, Erroiz, un interesante proyecto de Lanciego donde elaboran un aceite de oliva que es oro con la variedad autóctona Arróniz, los excelentes vinos de Viña Zorzal que maridaron a la perfección con la cena, y el arte y el cuidado de Kuia Kafea, ese rincón gastronómico hernaniarra que es un lugar mágico. Todo de la mano de Jakitea, asociación de la es miembro Errioguarda-Enea, como buenos defensores que son de nuestra tradición.

