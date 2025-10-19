Desy Vegas, el nuevo Desy de siempre

La tosta de anchoa. Una rodaja de pan, tostada al momento en la cocina. Una vez tienen el pan listo, lo llevan a la barra ... y empiezan a preparar el pincho. Primero, una cucharada de tomate rallado en el fondo. Por encima, un matrimonio de anchoas, dos anchoas en vinagreta, marinadas en casa y que terminan con un refrito de ajo con un toque de guindilla, y una anchoa en salazón entre ellas. Para redondear el bocado le echan un poco del refrito por encima que le aporta ese toque de alegría que le va a la perfección. Es darle el primer bocado y un amor a primer mordisco. La intensidad y el carácter de la anchoa, el juego entre ambas, la suavidad que le aporta el tomate que combina a la perfección. Es un bocado sencillo pero a la vez maravilloso, la magia de la sencillez, sin grandes alardes, ni secretos, nuestro producto, nuestra tradición, nuestra cocina en miniatura. Un pincho que a mí, personalmente, me tiene enamorado.

Desy Vegas Dirección Paseo Colón 10 (Donostia)

Comedor 1 para 20 comensales / 1 terraza para 20 comensales

Cierre Domingo

Monedas 3 de 5

Carta 20-25€

La hamburguesa Desy es, en mi opinión, la mejor hamburguesa que se puede comer en nuestra ciudad, sin menospreciar a ninguna otra, faltaría más. Pan brioche, la hamburguesa elaborada con carne de chuleta y una salsa casera de quesos, receta secreta de la casa, para naparla. Es atacarla y puro placer, es viajar al paraíso, cómo conseguir ser feliz a través de una receta tan sencilla. A veces menos es más, hay que saber buscar el equilibrio para que la carne luzca y los acompañantes eleven su sabor y lo conviertan en una pequeña de obra de arte gastronómica. Soy un fiel defensor y embajador de la Desy, la he recomendado miles de veces y la seguiré recomendando. Esta hamburguesa se ha convertido en razón de peregrinaje para muchos amantes de la gastronomía, tanto locales como visitantes.

Desy significa familia, casa, amigos, legado, cocina, tradición, historia. Es un lugar que para mí va más allá del mero hecho de ser un bar de toda la vida, sé que me recibirán con los brazos abiertos, que me acogerán en su regazo para cuidarme y conseguir que visitarlos sea como cruzar las puertas de mi casa. Gran culpable de ello es Gorka Perez, al que considero un gran amigo, hijo de Jose Mari Perez y Desy Avila, quienes pusieron la primera piedra en forma del Bar Desy allá por el año 1986. Ha heredado el cariño, el cuidado, el buen trato hacia todo aquel que los visita, es un gran hostelero, como la copa de un pino, de los de toda la vida, conoce el oficio al dedillo y ha convertido sus dos proyectos en lugares de referencia de la hostelería donostiarra. Porque sí, ahora no es un Desy, son dos, el de siempre ahí sigue, siendo fiel a su esencia, pero desde abril de este año, a pocos metros, nos encontramos a su nuevo hermano, Desy Vegas, heredero del histórico Las Vegas.

Se trata de la nueva apuesta de Gorka, que decidió empezar esta aventura buscando un local donde poder crecer en espacio, en comodidad para el cliente, después de que le retiraran las mesas con las que contaba. Eso sí, no me tengo que olvidar de la familia Desy, de todo ese equipo que hace posible el día a día de ambos proyectos. En la cocina del Desy Vegas, como jefe está Pablo Guerrero, siendo Diego Rizos su segundo y Daisy y Jorge los cocineros, mientras que en barra nos encontramos a Jasio, Alfredo, Sol y Susana. Txepes es quien lleva las riendas actualmente del Desy estando en barra junto a Sandra y Alejandro, y Lidia lidera su cocina junto a Silvia y Brenda.

Desy Vegas es un nuevo Desy, sí, pero en su esencia es el mismo Desy de siempre. Sus platos icónicos, la tosta de anchoa, la hamburguesa, las albóndigas, las croquetas o el pastrami han recorrido los pocos metros y siguen siendo referentes también aquí. Pero, han buscado diferenciarse ampliando su oferta culinaria con propuestas divertidas y sabrosas, que sorprenden, mimando el producto y la temporada, porque eso también lo cuidan y mucho. Los platos que salen de su cocina se trabajan sobre una materia prima seleccionada. Aunque yo siempre hable de la tosta de anchoa y la hamburguesa Desy y recomiende que sean los platos a probar en una primera visita, en mi última cena pude comprobar que su propuesta va mucho más allá.

Entre las nuevas propuestas, destacar los dos tipos de ostras frescas, la elegancia del jamón de Alentejo Julian Martinez 100% Bellote, el sorprendente solomillo de ciervo, el delicado tataki de atún rojo, el intenso taco de bacalao y la deliciosa Porchetta. Que no se me olvide ese grifo de diez cervezas que es una de las pequeñas joyas de la corona, la cerveza, otra de las grandes pasiones de Gorka. Un lugar mágico, un tesoro gastronómico en nuestra ciudad. Larga vida al Desy y al Desy Vegas. Eskerrik asko familia! On egin!