El equipo al completo del Desy Vegas posa entusiasta en la barra del establecimiento. Iñigo Royo
Desy Vegas, el nuevo Desy de siempre

Gorka Perez pone en marcha su segundo proyecto a pocos metros del histórico bar familiar

Oraitz García

Oraitz García

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:57

Comenta

La tosta de anchoa. Una rodaja de pan, tostada al momento en la cocina. Una vez tienen el pan listo, lo llevan a la barra ... y empiezan a preparar el pincho. Primero, una cucharada de tomate rallado en el fondo. Por encima, un matrimonio de anchoas, dos anchoas en vinagreta, marinadas en casa y que terminan con un refrito de ajo con un toque de guindilla, y una anchoa en salazón entre ellas. Para redondear el bocado le echan un poco del refrito por encima que le aporta ese toque de alegría que le va a la perfección. Es darle el primer bocado y un amor a primer mordisco. La intensidad y el carácter de la anchoa, el juego entre ambas, la suavidad que le aporta el tomate que combina a la perfección. Es un bocado sencillo pero a la vez maravilloso, la magia de la sencillez, sin grandes alardes, ni secretos, nuestro producto, nuestra tradición, nuestra cocina en miniatura. Un pincho que a mí, personalmente, me tiene enamorado.

